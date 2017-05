Ovog vikenda počinje nova sezona Šampionata BiH na brdskim stazama

Šampionat BiH na brdskim stazama počinje ovog vikenda brdskom trkom u slikovitom Skradinu u Hrvatskoj, u blizini Šibenika. Ova zahtjevna i atraktivna staza odavno je poznata našim takmičarima, ali i ljubiteljima ove discipline, pa sada već tradicionalno "otvara" sezonu brdskih trka.

Šampionat BiH na brdskim stazama počinje ovog vikenda brdskom trkom u slikovitom Skradinu u Hrvatskoj, u blizini Šibenika. Ova zahtjevna i atraktivna staza odavno je poznata našim takmičarima, ali i ljubiteljima ove discipline, pa sada već tradicionalno "otvara" sezonu brdskih trka.

Zimsku pauzu većina takmičara na brdskim stazama je dobro iskoristila i pripremila svoje automobile za novu sezonu brdskih trka.Tako je u klasi N2 automobila radne zapremine do 1600 ccm apsolutni vladar prošle godine bio vozač iz Trebinja Slaviša Riđešić. Zahvaljujući izvrsnoj vožnji i mogućnostima njegovog Peugeota 106, titula nije došla u pitanje. Međutim, tokom prošle sezone u klasu se vratio i njen bivši prvak Nenad Lehpaner što je takmičenje u klasi učinilo zanimljvijim, iako je Lehpaneru plasman bio u drugom planu. Na zadnjoj trci sezone na Slatini pojavio se i Dejan Vujasin u šampionskom automobilu Gorana Dojčinovića.Novo lice u ovoj klasi je Engin Beširević koji je već upisao nastup na reliju u svom Citroën Saxu VTS. Isti automobil za ove sezonu je izabrao i Elmedin Dautović, a konkurenciju bi mogao pojačati i Srđan Maksimović, pa uzbuđenja i neizvjesnosti u ovoj klasi neće nedostajati.Definitivno najzanimljivija i najvatrenija klasa prošle sezone bila je N3 gdje se voze automobili sa motorima radne zapremine do 2000 ccm. Salih Ljubijankić je do prve dvije titule došao relativno lako, ali prošle sezone "nemir" u klasu je unio Harun Hadžić. Publika je dugo prepričavala okršaje koje su dvojica vozača imali, a titulu je ipak osvojio Ljubijankić. Preko zime, Hadžić je svoju Hondu prepravio i poboljšao i najavio pohod na titulu, a prema najavama istu namjeru i ima Ljubijankić. U ovoj klasi se takmiče i Fuad Smajić i Krešimir Bodnaruk (svi u Hondi Civic Type R), a svaki od ovih vozača ima dovoljno iskustva i znanja da naprave iznenađenje na bilo kojoj trci.Klasa od koje se u ovoj sezoni mnogo očekuje je E1-14, ili tačnije klasa hobi automobila radne zapremine do 1400ccm. Neprikosnoveni kralj brdskih staza u svakoj klasi koju je vozio, Goran Dojčinović, ostao je vjeran svojoj Hondi i ovoj klasi za ovu sezonu. Veliku prijetnju mu predstavljaju prvak klase iz 2014. godine, Dejan Tatić, u novom automobilu i Jasmin Hrnić u svom već prepoznatljivom Peugeotu 106. Ovaj troboj bi mogao donijeti puno uzbuđenja u predstojećoj sezoni.Iako je nekada važila za veoma zanimljivu klasu, E1-15 klasa hobi automobila do 1600 ccm je izgubila svoj sjaj zbog manjka konkurencije. Prošlu godinu obilježio je dvoboj dvojice ljutih rivala Hasana Ljubijankića i Dželhada Mujkića. Ipak, borba se nije završila na željeni način. Mujkić je u Cazinu u potpunosti uništio svoj VW Golf pa je tako put do titule bio znatno lakši Hasanu Ljubijankiću. Prema najavama iz Velike Kladuše, novi VW Golf bi trebao biti spreman za početak nove sezone. Ne smijemo zaboraviti ni sjajnog Vladimira Ilića koji vozi Hondu Civic i nerijetko pomrsi planove i onima u najjačim klasama.U klasi E1-16 do 2000 ccm koja je imala najviše različitih pobjednika prošle godine. U toj klasi vozi jedno od najvećih imena Bh. autosporta Bakir Hadžić čija je Honda Integra doživjela ozbiljne prepravke tokom zimske pauze i u timu očekuju najbrža vremena do sada. Aktuelni prvak klase, Nihad Seferagić, također nije mirovao i na svom VW Polu je izvršio određene preinake na aerodinamici i ovjesu. U ovoj klasi učestvuju i vozači s dva Renault Clia RS. Đani Đelmo iz Jablanice koji je prošle sezone ostvario senzacionalnu pobjedu u Banja Luci preko zime je radio na snazi svog Clia kao i na ovjesu. Drugi Clio dolazi iz garaže Mladena Šoljića, veterana koji prkosi godinama i još uvijek se sjajno nosi s mlađim kolegama.U najsnažnijoj klasi, E1-17 preko 2000 ccm prošle sezone dvoboj između Suada Hote i Sanela Ćehića je izostao pa su oba vozača željna takmičenja. Suad Hota je za ovu sezonu najavio pohod na titulu šampiona u FiA CEZ šampionatu na brdskim stazama, a paralelno s kampanjom u CEZ-u, voziće i domaći Šampionat. Njegov glavni konkurent će biti Sanel Ćehić iz Velike Kladuše koji brani šampionsku titulu s novom Subaru Imprezom, a kako će se aktuelni šampion nositi s novom tehnologijom, otkriće nam prva trka. U klasu se vraća i bivši automobil Šefika Pehlića. Radi se o Subaru Imprezi WRX Sti prve generacije, a za njegovim volanom će se naći Edis Hadžipašić.Po svemu sudeći očekuje nas veoma zanimljiva sezona. Vozači i automobili nikad nisu bili spremniji, a kalendar od čak devet trka predstavlja poseban razlog za optimizam pošto smo zadnji put tu količinu takmičenja u ovom Šampionatu imali 2012. godine.