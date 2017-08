Ovako bi mogao izgledati Bentley Continental GTC

Treća generacija Bentleyjevog modela Continental GT predstavljena je prije samo nekoliko dana, a je X-Tomi Design već odlučio "odrezati" mu krov i tako kreirati GTC model.

Međutim, ovaj render zaista može poslužiti kao najava modela GTC jer je on već primijećen na testiranju i mogao bi se pojaviti prije nego se to očekuje.



Iako je dizajn novog modela prepoznatljiv, tajne se kriju ispod tog dizajna, jer je tu sada nova MSB platforma koju Continental GT dijeli sa Porscheovom Panamerom. Upravo je ta platforma donijela poboljšanja na svim frontovima. Bentley je smanjio težinu automobila za 80 kg, što će utjecati pozitivno na iskustvo vožnje.



Prednja osovina je pomjerena naprijed za 135 mm, što je rezultiralo spuštenijim nosom i produženim poklopcem novog biturbo 6,0-litarskog W12 TSI motora, koji razvija 636 KS i 900 Nm obrtnog momenta. Motor je uparen sa osmostepenim automatskim mjenjačem sa bržim promjenama.



Bentley Continental GT od 0 do 100 km/h ubrzava za 3,7 sekundi, a njegova maksimalna brzina iznosi 333 km/h. Automobil će biti izložen na Sajmu automobila u Frankfurtu.