U strateškim planovima Opela spominje se i elektrifikacija kompletne game automobila, koja bi trebala biti završena do 2024. godine.

U strateškim planovima Opela spominje se i elektrifikacija kompletne game automobila, koja bi trebala biti završena do 2024. godine.

Izvršni direktor Opela Michael Lohscheller i predsjednik PSA grupacije Carlos Tavarez objavili su novi strateški plan u kojem se, pored ostalog, spominju mjere koje će pomoći finansijskoj konsolidaciji Opela koji je donedavno bio pod okriljem General Motorsa.



Izlasku iz finansijskih gubitaka trebala bi znatno pomoći činjenica da će svi modeli Opelovih automobila od 2024. godine biti zasnovani na platformama i tehnologiji PSA grupacije.



U upotrebi će (od postojećih devet) biti samo dvije platforme, a prvi Opelovi modeli koji će koristiti PSA platforme bit će novi Combo i nova Corsa koja bi trebalo da bude predstavljena 2019. godine. Njemačka kompanija bi nakon toga trebalo da predstavlja po jedan novi model svake godine.



"Korištenjem zajedničkih platformi i pogonskih grupa znatno ćemo reducirati troškove razvoja i proizvodnje i biti profitabilna kompanija", rekao je Lohscheller.



Drugi veliki cilj Opela je potpuna elektrifikacija cijele game koja bi trebalo da bude završena do 2024. godine, a do kraja ove dekade Opel će u ponudi imati četiri električna modela u koje spada hibridna verzija crossovera Grandland X i elektropokretana Corsa naredne generacije.



"Tačka na i" je početak prodaje u više od 20 zemalja u kojima Opel do sada nije bio prisutan, a formiranje prodajno-servisnih centara bit će realizovano do 2022. godine.