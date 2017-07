Rolls-Royce je predstavio osmo izdanje najluksuznijeg automobila koji se uopće može kupiti, a u poređenju s njim najluksuzniji modeli nekih drugih proizvođača automobila izgledaju neprimjetno.

Rolls-Royce je predstavio osmo izdanje najluksuznijeg automobila koji se uopće može kupiti, a u poređenju s njim najluksuzniji modeli nekih drugih proizvođača automobila izgledaju neprimjetno.

S višedecenijskom uzrečicom da "najbolje nije dovoljno dobro" britanska automobilska kompanija predstavila je osmo izdanje najluksuznijeg automobila na svijetu kojim je još jednom pokazala i dokazala da na jednoj strani vage postoje luksuzni automobili, a na drugoj strani Rolls Royce.Bez obzira na to da li je njegova karoserija obojena u jednoj ili dvije boje, novi Phantom VIII odaje utisak besprijekorne elegancije i naglašene dominacije, čemu svakako pomažu naglašeno veliki točkovi i karakteristična maska hladnjaka.Zasnovan na potpuno novoj aluminijskoj strukturi koju će Rolls-Royce ponuditi uz sve svoje buduće modele, Phantom VIII svojim će VIP putnicima ponuditi novi nivo tišine, luksuza i udobnosti, a ukupna dužina RR-ovog "magičnog tepiha" u kombinaciji s povećanim međuosovinskim rastojanjem iznosi nešto više od šest metara.Ispod dugačkog prednjeg poklopca i u ovom slučaju smješten je 6,75-litarski ručno sastavljen V12 motor koji je temeljito unaprijeđen, a u kombinaciji s dva turbo-punjača nudi 570 KS i 900 Nm najvećeg obrtnog momenta, što je dovoljno da Phantom (čija masa iznosi 2,7 tona) od 0 do 100 km/h stiže nakon 5,3 sekunde. Prijenos snage obavlja ZF-ov automatski 8-stepeni mjenjač.S tehnološki najnaprednijim modelom do sada, čija je personalizacija bezgranična, Rolls-Royce iznova pokazuje da granice u svijetu enormno bogatih zapravo i ne postoje.