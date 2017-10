Britanska automobilska kompanija u vlasništvu indijske kompanije Tata Motors predstavila je hibridni Range Rover Sport koji "na baterije" može preći skoro 50 kilometara.

Iza oznake P400e krije se prvi hibridni Range Rover koji pokreće kombinacija dvolitarskog četverocilindarskog turbo benzinskog motora i elektromotora koji u kombinaciji na obje osovine isporučuju nešto više od 400 konjskih snaga i 640 Nm najvećeg obrtnog momenta.



Kapacitet litij-ionskih baterija dovoljan je da Range Rover Sport P400e bez asistencije benzinskog motora može preći skoro 50 kilometara, a prema tvorničkim podacima prosječna potrošnja velikog britanskog SUV-a iznosi 2,8 litara nakon 100 pređenih kilometara uz prosječnu emisiju CO2 od samo 64 g/km. P400e od 0 do 100 km/h stiže nakon 6,7 sekundi i razvija 220 km/h, odnosno 137 km/h ako je u pogonu samo elektromotor.



Paralelno s uvođenjem hibridne opcije, Range Rover Sport nudi se i s još snažnijom verzijom SVR čiji 5-litarski V8 motor uz pomoć mehaničkog kompresora sada nudi 575 KS i 700 Nm najvećeg obrtnog momenta, što je dovoljno za ubrzanje od 0 do 100 km/h nakon 4,5 sekundi i 283 km/h.



Bez obzira na izbor pogonske grupe, Land Rover je Range Rover Sport "osvježio" redizajniranim karoserijskim detaljima, novodizajniranim 21 i 22-inčnim aluminijskim felgama, novim prednjim sjedištima, novim bojama u kabini, višebojnim ambijentalnim osvjetljenjem i unaprijeđenim multimedijalnim sistemom.



Poboljšani Range Rover Sport bi do prvih kupaca u Evropi trebao stići do kraja godine.