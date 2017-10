Peugeot je u Banjoj Luci zvaničnom premijerom na naše tržište doveo svoja dva noviteta. Popularni Peugeot 308 sada je tu u obnovljenom izdanju, dok je 5008 potpuni novitet i stiže kao veliki porodični crossover ove francuske marke.

Peugeot je u Banjoj Luci zvaničnom premijerom na naše tržište doveo svoja dva noviteta. Popularni Peugeot 308 sada je tu u obnovljenom izdanju, dok je 5008 potpuni novitet i stiže kao veliki porodični crossover ove francuske marke.

Obnovljeni Peugeot 308 je usavršen na pravim mjestima

Ime je ostalo isto, ali koncept je u potpunosti jedinstven. Novi Peugeot 5008 osvaja novo područje - područje velikih SUV-ova, tačnije crossovera, sa sedam sjedišta u segmentu C. Na tom obećavajućem tržištu, Peugeot 5008 želi nastaviti razvoj marke Peugeot i podići je u viši cjenovni razred, postati vozilo prisutno na svjetskoj razini i ostvariti međunarodni uspjeh, te postati vodeće vozilo segmentu velikih SUV-ova sa sedam mjesta u segmentu C.U unutrašnjosti se nalazi Peugeot i-Cockpit® najnovije generacije, taj inovativni, gotovo futuristički koncept putnike u vozilu odvodi u originalan i visokokvalitetni svijet pun iznenađenja. Osim kompaktnog upravljača i velikog dodirnog ekrana od 8", novi Peugeot i-Cockpit® serijski nudi i izvanredni digitalni prikaz u visini očiju visoke rezolucije, do 12,3" s animacijama i zadivljujućim izgledom.Osim toga, novi Peugeot 5008 s međuosovinskim razmakom od 2,84 m nameće se kao najprostraniji SUV u segmentu. Ukupna dužina vozila od 4,64 m i dalje je uravnotežena. Iako je 19 cm veći od Peugeota 3008 i 11 cm od prethodnog modela 5008, vanjske dimenzije novog 5008 i dalje su jedne od najkompaktnijih među vozilima ovog segmenta. Ta dodatna dužina pogoduje unutarnjoj prostranosti, pa se 5008 može pohvaliti sa tri zasebna jednaka sjedala koja su podesiva po dužini i nagibu te sklopiva sjedala u drugom redu. Ima i dva zasebna i sklopiva sjedala u trećem redu koja se mogu izvaditi, a uz to nudi najveću zapreminu prtljažnika u kategoriji sa 780 dm3 prema normi VDA 210 (1060 l). Novi 5008 također nudi mogućnost sklapanja prednjeg suvozačevog sjedala za utovar predmeta dužine do 3,20 m, te ima i poklopac prtljažnika s funkcijom pristupa bez ruku.Novi Peugeot 5008 s modelima 308 i 3008 dijeli platformu EMP2 i najnoviji motor Euro 6.1. Tačnije, svi motori u ponudi ovog modela, bilo benzinski ili dizelski, se ističu kao predvodnici na tržištu zahvaljujući uzornim ekološkim normama. Tako emisija CO2 iznosi od 115 g/km za gamu benzinskih motora i već od 105 g/km za gamu dizelskih motora.Peugeotu 5008 ne nedostaje opreme za komfor, kao što su pneumatski masažni sistem s osam masažnih tačaka na prednjim sjedalima, sistem Hi-Fi Premium FOCAL®, panoramski krovni otvor itd. Svojim putnicima također nudi najbolju stalnu povezanost zahvaljujući funkciji Mirror Screen i navigacijski sistem 3D (TomTom® Traffic).Peugeot 5008 na našem tržištu dostupan je po cijeni od 42.762 KM za model sa 1,2 turbobenzinskim motorom od 130 KS i Access paketom opreme. Najpristupačniji dizelski model je Peugeot 5008 1,6 Blue HDi sa 100 KS koji uz paket opreme Access košta 43.910 KM.Peugeot je počeo sa drugim dijelom priče svog najprodavanijeg modela, koji je od lansiranja do danas proizveden već u više od 760.000 primjeraka. Detaljno obnovljeni Peugeot 308 ističe sa svojim najnovijim tehnologijama, poput napredne ponude funkcija za uspostavljanje veze sa sistemom Mirror Screen. Tako je i ugrađeni telematski sistem je dobio ekran s kapacitativnom tehnologijom i povezivom 3D navigacijom.Novi Peugeot 308 je opremljen svim sistemima za pomoć u vožnji koji su nedavno bili predstavljeni s novim sportskim terenskim vozilima, Peugeotom 3008 i Peugeotom 5008, te se sa ovim novim sistemima svrstava među najmodernije predstavnike u segmentu.Za novi Peugeot 308 je od sada dostupna ponuda pogonskih sklopova kakvih do sada u njegovom segmentu još nije bilo. Novi 8-stepeni automatski mjenjač, koji se ugrađuje zajedno s dizelskim motorom BlueHDi 180 S&S, i inovativni dizelski motor BlueHDi 130 S&S odlično upotpunjavaju ponudu i vozne karakteristike 308-ice. Sa svojim efikasnim novim motorima Peugeot prije vremena ispunjava zahtjeve emisijskog standarda Euro 6.c, a uz pomoć novih sistema protiv zagađivanja za benzinske i za dizelske motore.Obnovljeni Peugeot 308 može se prepoznati i po izmjenama na karoseriji. Na prednjem dijelu se poklopac motornog prostora s horizontalnim linijama rasprostire iznad vertikalno ugrađene ukrasne maske. Sve verzije sada imaju na sredini maske simbol lava, a ime marke je uklesano u njegovu gornju ukrasnu letvicu. Kod svih nivoa opreme u prednje farove su ugrađene LED diode koje ocrtavaju oštar "pogled" novog Peugeota 308. Novi halogenski farovi s modulom elipsastog oblika dostupni su kod prva tri nivoa opreme. Bogatije opremljene verzije GT Line, GT i GTi imaju osvjetljenje s tehnologijom Full LED.Za novi Peugeot 308 odbojnik je dostupan u dvije izuzetno dinamične verzije koje naglašavaju njegov karakter, pa je tako jedna verzija rezervisana za modele sa nivoima opreme Access, Active i Allure, a druga za modele GT Line, GT i GTi. Hlađenje motora osiguravaju tri velika otvora na donjem dijelu. U bočnim otvorima su ugrađene prednje maglenke.Obnovljeni Peugeot 308 dostupan je u BiH po cijeni od 28.491 KM do registracije za model sa 1,2 turbobenzinskim motorom od 110 KS i sa paketom opreme Access.