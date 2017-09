Opel je u predprazničnoj atmosferi Sarajeva za novinare iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske održao statičnu premijeru novog modela Grandland X i dinamičku prezentaciju manjeg crossovera Crossland X.

Opel Crossland X oduševio je na ulicama Sarajeva

Uz odličnu organizaciju i odabir lokacija koji je potvrdio da Bosna i Hercegovina i Sarajevo mogu biti i češći izbor za ovakve promocije Opel je detaljno predstavio svoj novi Crossland X, dok su novinari dan ranije i među prvima u regiji vidjeli i upoznali se sa modelom Granland X, koji će tek za dvije sedmice imati svoju zvaničnu premijeru na sajmu automobila u Frankfurtu.Cijelom događaju prisustvovala su i četiri OPEL brand ambasadora i to Đejla Glavović styling Max&co - Astra Borovo, Mila Elegović - hrvatska glumica i muzičarka, Aleksandra Dojčinović - hrvatska modna kreatorka i Ivan Dečak - lider muzičkog sastava "Vatra".Opel je početkom ove godine najavio pravu SUV ofanzivu, pa je u Crossland X najavljen i Grandland X koji je sada napokon i zvanično stigao. Odlično opremljen i dobro pozicioniran novi Grandland X dolazi kao treći član Opelove porodice X modela. Pridružuje se tako Crosslandu X i prodajnom hitu Opel Mokki X, pri čemu su oba ta modela otprilike 20 cm kraća. Istovremeno, Grandland X proširuje bogatu Opelovu ponudu u vrlo popularnom segmentu kompaktnih automobila koji obuhvaća sve od Astre do Zafire.Grandland X nudi prije svega jednu stvar, sigurnu vožnju tokom cijele godine i na svim podlogama. Zaslužna za to je i elektronička kontrola držanja podloge koja, posebno u kombinaciji s gumama M+S, osigurava vrhunsku stabilnost u različitim voznim situacijama. Vozač može birati između pet načina vožnje, a sistem zatim prilagođava raspodjelu okretnog momenta na prednje točkove i omogućava ako je potrebno dodatni obrtni moment na točkovima, te uz automatski mjenjač prilagođava tačke prijelaza u drugi stepen prijenosa kao i odziv gasa. Time se osigurava najbolje držanje podloge i stabilno upravljanje bez o obzira na to vozi li Grandland X po snijegu, blatu, pijesku ili na mokrim površinama.Jasno, Grandland X dijeli istu osnovu kao Peugeot 3008, pa i na ovom modelu izostaje pogon na sve točkove.Opel Crossland X stigao je kao izvana privlačan i kompaktan, vrlo prostran i svestran iznutra s trendovskom dvobojnom karoserijom i kul izgledom SUV-a. Ovaj svestrani gradski crossover (CUV, Crossover Utility Vehicle) drugi je član Opelove porodice X u B-segmentu gdje će se pridružiti sportskom prodajnom hitu Mokki X. Opel je sa ovim modelom započeo svoju proizvodnu ofanzivu "7 u 17" u sklopu koje će se tokom 2017. godine predstaviti čak sedam novih modela. Dva novopridošla modela iz linije X spojit će najbolje iz dva svijeta: to su auti modernog dizajna sa svim prednostima SUV-a i atributima koji savršeno odgovaraju urbanom stilu života.U poređenju s Opel Mokkom X, koja dolazi s opcionalnim pogonom na sve točkove radi povremene vožnje izvan utabanih cesta, novi Opel Crossland X svojim je čistim vanjskim dimenzijama predodređen za urbana područja, a istovremeno je savršeno prikladan za vikend u prirodi. Svojom je dužinom od 4,21 metra novi Crossland X 16 cm kraći od Astre, dok je istovremeno 10 cm viši. Putnici tako mogu uživati u povišenom položaju, a time i izvrsnoj preglednosti. Kupci koji traže još bolje iskustvo mogu dodatno poboljšati osjećaj prostranosti opcionalnim panoramskim staklenim krovom.Novi model nudi i izvanredne inovacije koje će svakodnevnu vožnju učiniti sigurnijom, udobnijom i lakšom. Samo su neki od primjera prilagodljiva LED prednja svjetla (AFL), head-up projekcijski zaslon i panoramska zadnja kamera koja pokriva ugao od 180 stepeni zajedno s naprednom pomoći pri parkiranju (Advance Park Assist), upozorenje u slučaju frontalnog sudara uz otkrivanje pješaka (Forward Collision Alert with pedestrian detection) i autonomno kočenje u slučaju nužde (Emergency Braking), sistem koji reaguje ako je vozač umoran (Driver Drowsiness System), pomoć pri držanju prometne trake (Lane Keep Assist), prepoznavanje prometnih znakova ograničenja brzine i upozorenje na objekt u mrtvom uglu (Speed Sign Recognition and Side Blind Spot Alert) samo su neki od primjera.Novi Crossland X dolazi i s izvanrednim mogućnostima povezivanja karakterističnima za Opel zahvaljujući servisu Opel OnStar kao i informacijsko-multimedijskom tehnologijom IntelliLink koja je kompatibilna s platformama Apple CarPlay i Android Auto, uključujući ekrane osjetljive na dodir najveće dijagonale 20,3 cm (8,5'').Vozač i suvozač mogu uživati u prednostima nagrađivanih ergonomskih sjedišta s AGR-ovim certifikatom (Aktion Gesunder Rücken, Pokret za zdrava leđa), pri čemu je Opel jedini proizvođač koji nudi takvu udobnost u ovom segmentu (i to u Crosslandu X i Mokki X). Zapremina prtljažnika od 410 litara, bez preklapanja naslona zadnje klupe, vodeća je u klasi. Putnici na zadnjoj klupi mogu prilagoditi svoj položaj za 150 mm naprijed i natrag te tako mogu povećati prostor za noge ili prilagoditi kapacitet prtljažnika, što čini Crossland X još svestranijim.Crossland X ima i zanimljivu ponudu motora i mjenjača gdje osnovu čini revolucionarni 3-cilindrični benzinski motor koji je u potpunosti izrađen od aluminija i četverocilindrični dizelski motor s vrhunski ekonomičnom potrošnjom goriva. Dizelski motori dolaze s preradom ispušnih plinova postupkom selektivne katalitičke redukcije s ubrizgavanjem uree uz aditiv AdBlue. Motori koji su trenutno dostupni uz Crossland X su 1,2-litarski benzinski s početka ponude sa 81 KS koji u prosjeku u gradskim uslovima troši 6,5 l/100 km ili na otvorenoj cesti 4,4 l/100 km. Tu je i poželjniji 1.2 Turbo s direktnim ubrizgavanjem i 110 KS ili u snažnijoj verziji sa 130 KS koji u gradu troši isto 6,5 l/100 km, a na otvorenom 4,8 l/100 km. Ponudu dizelaša čini 1,6-litarski dizelski motor sa 99 KS ili u snažnijoj verziji sa 120 KS, a koji u gradu u prosjeku troši 4,7 l/100 km, a na otvorenoj cesti 3,6 l/100 km.Opel je za Crossland X ponudio petostepeni i šesterostepeni ručni mjenjač, kao i šesterostepeni automatski mjenjač. Cijene za Crossland X će biti uskoro objavljene.