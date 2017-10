GUMA M, ovlašteni uvoznik Renault, Dacia i Nissan automobila za BiH, domaćoj javnosti je na Auto-Show-Week u Tuzli prezentirala prvi Renaultov SUV model u D segmentu – Novi Koleos.

Uz savršen spoj vrhunske tehnologije, robusnosti i udobnosti, novi Koleos kompletira Renaultovu gamu popularnih crossover vozila, uz već poznate modele Captur i Kadjar. Kao veći brat popularnog dvojca, novi Koleos se ističe vanjskim dimenzijama (dužina 4.762mm; širina 1.864mm), kao i međuosovinskim razmakom od 2.705mm, koji je jedan od najvećih u toj klasi. To mu objezbjeđuje obilje prostora za putnike, neovisno o tome da li sjede na prednjim ili zadnjim sjedištima.



Koleos nove generacije se bosanskohercegovačkim kupcima nudi po cijeni već od 51.800 KM za verziju opremljenu provjerenim dizelskim dCi motorom snage 130 KS i bogatom opremom Zen, koja, pored ostalog, obuhvata R-Link2, LED dnevna svjetla, dvozonski klima uređaj, 17“ aluminijske felge, ABS i ESP sistema, sistem za pomoć pri parkiranju, kao i sistem za upozorenje na eventualni frontalni sudar.



Za najzahtjevnije, tu je Koleos Initiale Paris, uz koji serijski dolazi jači 2.0 dCi motor snage 175 KS, All Mode 4x4 pogon na sva četiri točka i automatski X-Tronic mjenjač. Ova vrhunski opremljena luksuzna verzija u Bosnu i Hercegovinu dolazi po cijeni od 76.900 KM do registracije.



Kao i u svim Renaultovim automobilima, naglasak je stavljen na sigurnost, pa je tako i novi KOLEOS ocijenjen za maksimalnih pet zvjezdica na nezavisnim Euro NCAP testovima sigurnosti.