Mitsubishi Motors Corporation (MMC) je za svjetsku prezentaciju svog novog kompakt SUV-a izabrao 87. International Motor Show u Ženevi, koji će se održati od 7. do 19. marta ove godine. Eclipse Cross je novi globalni strateški model Mitsubishi Motors-a, čija prodaja započinje prvo u Evropi na jesen 2017. godine, a tek nakon toga na tržištima Japana, Sjeverne Amerike, Australije i ostalim regijama.

Eclipse Cross, novi kompaktni SUV dopunit će Mitsubishi-jevu globalnu ponudu u kategoriji crossover / SUV: ASX-a u kompaktnoj te Outlander-a i Outlander-a PHEV srednjoj kategoriji. Eclipse Cross spaja oštri coupe dizajn i dinamiku SUV-a u skladnu cjelinu s karakterističnim Mitsubishi potpisom i perfomansama.



Prepoznatljive odlike uključuju uzbudljiv dizajn koji provocira želju za putovanjem, povezljivost s pametnim uređajima za više zabave i superiornu 4WD tehnologiju za osjećaj ugode i sigurnosti u vožnji.



Dynamic Shield dizajnerski koncept prepoznatljiv je sprijeda po snažno naglašenim bočnim plohama i sjajnom crnom središnjem dijelu nalik samurajskoj kacigi, simbolom sportskih performansi automobila. Sjajno crni detalji vizualno naviru iz tri smjera - s lijeva, s desna i odozdola. Dynamic Shield asocira i na svoju ulogu u zaštiti putnika i samog automobila.



"Dinamički karakteran" zadnji izgled odlikuje gotovo kubistički doživljaj kreiran visoko postavljenim i razvučenim zadnjim svjetlosnim elementom koji horizontalno, poput spojlera, dijeli zadnji prozor na dva dijela. Kod kočenja, bočna i središnje LED kočiono svjetlo stapaju se u jedinstvenu kotrljajuću svjetlosnu liniju po cijeloj širini vozila, naglašavajući širinu i stabilnost Eclipse Cross-a.



Unutra vodoravno položena armaturna ploča sa metaliziranim rubovima i crno / srebrna kombinacija interijera kreiraju profinjen ugođaj, ujedno dinamičan i sportski. Ultra tanki „lebdeći“ zaslon audio uređaja i Head Up Display ispred vozača zaokružuju futuristički dojam kokpita.



Prostor za prtljagu je iznenađujuće prostran, a istodobno ne kvari elegantnu coupe liniju. Klizna zadnja klupa je preklopiva u omjeru 60:40. Osim što osigurava dovoljno prostora za noge putnicima straga, zadnja klupa omogućuje i podešavanje nagiba naslona sa dovoljno prostora za glavu unatoč padajućoj liniji krova.



Eclipse Cross je opremljen Smartphone Link zaslonom audio sustava, dodirnim zaslonom i Head Up Display-om za sigurnije rukovanje različitim funkcijama i lakše očitanje informacija. Smartphone Link zaslon podržava Apple CarPlay 2, pametniji i sigurniji način korištenja Vašeg iPhone-a u vožnji. Vozaču je na izbor zaslon osjetljiv na dodir, Siri *4 ili Smartphone Link zaslon za pribavljanje informacija stanja u prometu, upućivanje i primanje poziva, pristup tekstualnim porukama i slušanje glazbe, a sve to na način koji omogućava punu usredotočenost na vožnju. Smartphone Link zaslon audio podržava i Android Auto TM3 koji pruža glasovno upravljanje Google Auto TM , Google Play TM , glazbom i drugim aplikacijama. Dodirni zaslon može upravljati audio funkcijama, kao i Apple CarPlay.



Eclipse Cross koristi elektronički regulisan 4WD pogon koji raspoređuje optimalnu količinu obrtnog momenta na zadnje točkove zavisno o načinu vožnje i vrsti podloge. Mitsubishi Super Al Wheel Control (S-AWC) je integrisani sistem kontrole vozne dinamike vozila koji uključuje po potrebi i aktivaciju kočnica na različitim točkovima.



Ugradnja dodatnih stabilizatora vezanih u 3 tačke sprijeda i strateško ojačanje strukturnih veza karoserije straga značajno su povećali krutost konstrukcije. Iznimno kruta karoserija i pažljivo optimiziran ovjes rezultirali su preciznom upravljivošću i superiornom stabilnosti vozila.



Eclipse Cross dolazi sa dva motora koji u potpunosti ispunjavaju očekivanja od modernog SUV Coupe-a, te nude optimalnu ravnotežu voznih perfomansi i ekologičnosti. Novi 1.5-litarski turbo benzinski motor s direktnim ubrizgavanjem kombinuje se sa isto tako novim 6-brzinskim ručnim mjenjačem ili CVT-om sa 8 brzina u sportskom načinu rada. Već dobro poznat dizelski motor od 2.2 litra modificiran je posebno za Eclipse Cross i uparen s novim 8-stepenim automatskim mjenjačem.