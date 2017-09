Pred sami početak sajma automobila u Frankfurtu Mercedes-Benz AMG predstavio je svoj dugo najavljivani Project ONE, vrhunac tehnologije i performansi koji je kako kažu doslovno preuzeo tehnologiju bolida Formule 1 i prilagodio je za cestovnu upotrebu.

Pred sami početak sajma automobila u Frankfurtu Mercedes-Benz AMG predstavio je svoj dugo najavljivani Project ONE, vrhunac tehnologije i performansi koji je kako kažu doslovno preuzeo tehnologiju bolida Formule 1 i prilagodio je za cestovnu upotrebu.

Mercedes-AMG Project ONE ima premijeru na Međunarodnom sajmu automobila u Frankfurtu, te po prvi put jedan supersportski dvosjed zaista u potpunosti donosi najnoviju hibridnu tehnologiju Formule 1 iz trkaćeg svijeta u svijet cestovnih automobila.Zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji ovaj supersportski auto, koji ujedno slavi i 50 godina AMG odjela, raspolagaće sa preko 1.000 ks i dostiže maksimalnu brzinu veću od 350 km/h. Project ONE kombinuje izvanredne performanse trkaćeg bolida i svakodnevnu upotrebljivost ali i efikasnost uz pomoć hibridne tehnologiju iz Formule 1, a tačnije to znači da je za ove performanse zadužen jedan 1,6-litarski V6 turbobenzinski motor i četiri elektromotora.Odgovornost za realizaciju Projecta ONE ide na račun Mercedes-AMG odjela koji je složene razvojne radove sproveo u uskoj saradnji sa stručnjacima Formule 1 u Mercedes-AMG Performance Powertrain pogonu u Brixworthu i Mercedes-AMG Petronas Motorsport ekipom u Brackleyu. Zajedno sa AMG GT konceptom sa četvero vrata, Mercedes-AMG Project ONE pruža još jedan uvid u buduću strategiju hibridne vožnje sportskog automobila u režiji Mercedes-Benz-a.Project ONE ne donosi revoluciju samo u pitanju hibridnog pogona, doslovno svaki detalj ovog automobila je protkan vrhunskim dizajnom i tehnologijom, pa zahvaljujući električnim motorima ima i pogon na sve točkove, litijum-ionske barerije koje su također preuzete iz Formule 1, potpuno novi 8-stepeni automatizovani ručni mjenjač, multilink ovjes sa posebnim sistemom poluga, kovane felge i obilnu upotrebu karbonskih vlakana, kao i dizajn karoserije koji je naravno podređen aerodinamici.Na večerašnjoj premijeri Project ONE je na pozornicu izvezao Lewis Hamilton, koji je za tu priliku rekao kako zaista niko nije uradio ovako nešto i zaista napravio trkaći auto za cestovnu upotrebu.Uprkos premijeri, Mercedes-Benz AMG ispred sebe ima još 18 mjeseci finalnog razvoja i dorade ovog fascinantnog modela, kada bi trebale početi i prve isporuke kupcima. Cijena za Project ONE, ako baš morate pitati, biće visokih 2,27 miliona Eura, ali opet niko nije ni očekivao da će Formula 1 za cestu biti jeftina.