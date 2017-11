Lotusovu najnoviju "specijalku" pokreće centralno smješten motor koji razvija 430 konjskih snaga.

Nakon nedavnog predstavljanja posebnih izdanja Elise Cup 260 i Evora GT430, britanska automobilska manufaktura svoju je ponudu sportskih dvosjeda proširila modelom Exige 430 Cup koji je (performansama koje nudi) najsnažniji i najbrži Exige do sada.



Snaga centralno smještenog Toyotinog 3,5-litarskog V6 motora potpomognutog mehaničkim kompresorom u ovom slučaju je s 380 podignuta na 430 KS, a nova vrijednost najvećeg obrtnog momenta iznosi 440 Nm. Prijenos snage na zadnju osovinu obavlja se preko ručnog 6-stepenog mjenjača sa skraćenim prijenosnim odnosima.



Exige 430 Cup od 0 do 100 km/h stiže nakon 3,2 sekunde i razvija 290 km/h. Masa automobila u kombinaciji s najlakšom opcionom konfiguracijom iznosi samo 1.056 kilograma, a vizuelne promjene u odnosu na Exige 380 odnose se na novi prednji usmjerivač zraka i veliki fiksni zadnji spojler. Na ultralaganim 17 i 18-inčnim felgama koje se isporučuju u tri boje (crvena, crna ili siva) su gume Michelin Pilot Sport Cup 2 dimenzija 215/45 ZR17 naprijed, odnosno 285/30 ZR18 nazad.



Najsnažniji Exige do sada svoju je efikasnost najbolje pokazao na Lotusovoj testnoj stazi Hethel kojom je "protutnjao" za jednu minutu i 24,8 sekundi, što je 1,2 sekunde bolje od rekordnog vremena koje je ostvarilo cestovno izdanje modela 3-Eleven.



"Ovo je automobil koji smo oduvijek željeli napraviti i siguran sam da će poklonici Lotusa biti oduševljeni krajnjim rezultatom", rekao je prilikom predstavljanja izvršni direktor Jean-Marc Gales.



Cijena dvosjeda, na koji bi bio ponosan i osnivač legendarne kompanije Colin Chapman, u Njemačkoj iznosi 127.500 eura.