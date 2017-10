U britanskoj automobilskoj kompaniji pripremaju se da modelom XE SV Project 8 obore rekordno vrijeme kruga koje je na stazi Nürburgring Nordschleife u kategoriji produkcijskih sedana s 4 vrata ostvarila Alfina Giulia Quadrifoglio.

U britanskoj automobilskoj kompaniji pripremaju se da modelom XE SV Project 8 obore rekordno vrijeme kruga koje je na stazi Nürburgring Nordschleife u kategoriji produkcijskih sedana s 4 vrata ostvarila Alfina Giulia Quadrifoglio.

Iako zvanične potvrde još uvijek nema, posljednje dostupne informacije jasno sugerišu da će Jaguar uskoro pokušati oboriti Alfino rekordno vrijeme kruga (7:32) ostvareno na stazi Nordschleife. S obzirom na potencijal najsnažnijeg modela iz serije XE, iza kojeg stoji Jaguarov odjel za "specijalne operacije" SVO (Special Vehicle Operations), Giulia Q uskoro bi mogla biti skinuta s Nürburgring trona u kategoriji produkcijskih sedana s 4 vrata.



Zamišljen i kreiran da se odlično snalazi na stazi, Jaguar XE SV Project 8 pokreće 5-litarski V8 motor koji uz asistenciju mehaničkog kompresora nudi 600 KS koje se na obje osovine distribuiraju preko unaprijeđenog automatskog 8-stepenog ZF-ovog mjenjača.



XE SV Project 8 od 0 do 100 km/h stiže nakon 3,3 sekunde i razvija 320 km/h, a informacije s terena kažu da su njegove ukupne performanse najbliže performansama koje nudi aktuelni Porsche 911 GT3, čemu je svakako doprinijelo smanjenje mase, novorazvijeni ovjes i optimizirana aerodinamika karoserije na kojoj je 75 posto novih dijelova.



Prvi primjerci brojčano limitirane edicije do kupaca će stići početkom proljeća, a XE SV Project 8 do tada bi trebao imati svoj najbolji Nordschleife krug.