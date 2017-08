Najsnažniji M5 do sada od 0 do 100 km/h stiže nakon 3,4 sekunde i razvija 305 km/h, a pokreće ga 4,4-litarski biturbo V8 motor sa 607 KS.

Čekanje je završeno. Nakon mnogobrojnih najava i popratnih teasera BMW je zvanično predstavio šestu generaciju najsnažnijeg modela Serije 5.



Iako su neslužbene informacije sugerisale da će motor u novom M5 raspolagati sa 700 KS, što će biti dovoljno za ubrzanje od 0 do 100 km/h nakon 2,9 sekundi i čak 370 km/h, ispostavilo se da su najave preambiciozne, jer unaprijeđeni 4,4-litarski biturbo V8 u svom posljednjem izdanju razvija 607 KS i 750 Nm najvećeg obrtnog momenta, što je dovoljno za ubrzanje od 0 do 100 km/h nakon 3,4 sekunde i (bez limitatora) 305 km/h.



Prijenos snage na zadnju (ili obje osovine) distribuira se preko 8-stepenog M Steptronic automatskog mjenjača, a vozaču se nude tri radna programa: Efficient, Sport i Sport Plus.



Sa sistemom M xDrive obrtni moment može ići na obje ili samo na zadnju osovinu.



M5 se standardno isporučuje na 19-inčnim točkovima, a u opciji su i 20-inčni točkovi s kojima stižu gume Michelin Pilot Sport. U opciji su i karbonsko-keramičke kočnice s kojima već olakšan (u odnosu na prethodnu generaciju) automobil gubi još 23 kilograma.



Početna cijena za novi M5 iznosi 117.900 eura, a prve isporuke evropskim kupcima planirane su u proljeće naredne godine.