Globalna kampanja za novi BMW X3 koristi inovativnu virtuelnu stvarnost kako bi pokazala strast i predanost.

Globalna kampanja za novi BMW X3 koristi inovativnu virtuelnu stvarnost kako bi pokazala strast i predanost.

Od ideje do medija: Veliki podaci podržavaju razvoj kampanje

Na zadatku na Mars

TV reklama i film lansiranja sa stvarnim ekstremnim sportašima

Jedinstveni konfigurator vozila za Facebook

Brdski bicikli i ekspedicije

Novi model BMW X3 će biti predstavljen u novembru, nedugo nakon svjetske premijere na IAA svjetskom sajmu automobila u Frankfurtu. Opsežna globalna kampanja pod nazivom "On a Mission" pratit će lansiranje ovog uspješnog modela. Naglasci kampanje uključuju uzbudljivi TV spot s ekstremnim sportistima i probna vožnja u virtuelnoj stvarnosti od 360° na Marsu, uz nastavak kampanje na digitalnim kanalima.Kampanja "On a Mission" predstavila je model BMW X3 kao slobodan i nezavisan model, uvijek spreman za pomicanje granica. Tema promjene uobičajenog puta i otkrivanja novih horizonata je naglašena off-road karakterom SAV-a (Sports Activity Vehicle - Vozilo za sportske aktivnosti) i njegovim najmodernijim inovacijama. Ključna ideja je strast koja pretvara posao ili hobi u zadatak. Ova privlačnost emocija je zajednička nit tokom cijele kampanje: BMW slavi ljude koji slijede svoje snove s neumoljivom strašću - ljudi koji su na zadatku.Kampanja "On a Mission" odaje počast životu punom strasti, unutrašnjeg nagona i istinske predanosti. Model BMW X3 donosi ovu dinamiku u automobilski svijet i garantuje uzbudljivo iskustvo vožnje bez obzira na to gdje vas strast odvede", objašnjava Hildegard Wortmann, zamjenica glavnog direktora za marku BMW.Razvoj kampanje započeo je velikim interdisciplinarnim analizama velike količine podataka koje su prikupile i vrednovale informacije o različitim grupama kupaca modela BMW X3. To je omogućilo BMW-u da razmotri interese i medijsku upotrebu svojih budućih kupaca već u kreativnoj fazi kampanje. Kao rezultat toga, BMW X3 kampanja donosi visoko relevantan sadržaj koji privlači mladu i dinamičnu digitalnu ciljnu publiku i savršeno se uklapa u njihov svijet iskustava. Međutim, predstavljanje kroz odgovarajuće kanale jednako je važno kao i sam sadržaj. Društveni mediji i vlastita online prisutnost marke stoga će biti prioritet za kampanju "On a Mission".Komunikacijski vrhunac kampanje je, naravno, vrlo posebna probna vožnja: Korištenjem virtuelne stvarnosti, BMW X3 odvodi korisnike i obožavatelje na prvu svjetsku probnu vožnju kroz nevjerovatan pejzaž Marsa - sasvim doslovno pomičući granice. Spektakularne slike i uzbudljivi zvuk pretvaraju putovanje na Mars u intrigantno, prožimajuće iskustvo. Tokom vožnje virtuelnom stvarnošću preko atmosferske i stalno mijenjajuće površine planete - koja podsjeća na holivudski film - različite značajke modela BMW X3 predstavljene su kao dio usluge "BMW Personal CoPilot".Iskustvo od 360° može se iskusiti na svim široko dostupnim pametnim telefonima putem usluge YouTube ili pomoću naočala za virtuelnu stvarnost (VR) te će biti integrirano u vlastite online kanale marke BMW. Zadatak na Mars će također biti prikazan u odabranim BMW zastupništvima i poslovnicama te integriran u događaje marke i poruke putem platforme za virtuelnu stvarnost Google Cardboard."Sa zadatkom na Mars modela BMW X3 ponovo nudimo našim kupcima i obožavateljima jedinstveno iskustvo - nešto sasvim novo što nikada prije nisu vidjeli", navodi Uwe Dreher, voditelj komunikacija za marke BMW, BMW i, BMW M. "Za mene, ovo je način na koji bi marketing trebao djelovati: iznenađujući, moderan, sa zabavnim wow efektom".TV reklama prikazuje protagoniste koji žive za svoj zadatak: model BMW X3 prati Šveđanina Freddiea Meadowsa dok kliže na ledu na Arktiku; vozača brdskog bicikla Martina Söderströma na svojoj opasnoj vožnji preko stjenovitih grebena; i ekstremne kampere Fatimu Gil i Vickyi Vegu naslonjene na padine strmih stijena. Zapanjujući prirodni ambijent pokazat će off-road karakter i dinamičnu izvedbu novog modela BMW X3. Činjenica da TV reklama koristi samo ekstremne sportaše u stvarnom životu, a ne glumce, ističe autentičnost i strast snažnog SAV-a.Film lansiranja, koji će se prvenstveno koristiti za online komunikacije, prikazuje fotografa Pabla Durana na turneji po čileanskim Andama s ekstremnim brdskim biciklistom Trondom Hansenom. Osim što ističe mnoge aspekte novog modela BMW X3, ima i SPECIALIZED za BMW Turbo Levo FSR 6Fattie brdski bicikl, ekskluzivnu suradnju BMW-a i proizvođača premium bicikla SPECIALIZED.TV reklama i film lansiranja također predstavljaju osnovu za niz kratkih isječaka koji će se puštati na svim društvenim medijskim kanalima i prostorima za digitalno oglašavanje marke BMW. Na taj način, aktivnosti poput "surfanja", "brdskog biciklizma", "kampovanja" i "umjetnosti" mogu biti usmjerene prema korisnicima s tim interesima kako bi povećali doseg modela BMW X3.Protagonisti filmova sastavni su dio svih elemenata kampanje i također se pojavljuju u motivima ispisanih proizvoda (printova). Na taj način kampanja "On a Mission" stvara dosljednu prisutnost s visokom vrijednošću prepoznavanja na svim kanalima. Kampanja će također iskoristiti mnoge kanale društvenih medija svojih protagonista i njihove ogromne zajednice pratitelja.Temeljem interaktivnog oglašavanja Facebook Canvas, BMW je razvio opsežan interaktivni vizualizator vozila, s razinom detalja i rasponom funkcija koje se prethodno nisu vidjele na ovoj platformi. Korisnici se mogu zabavljati prilikom izrade vlastitog pojedinačnog modela BMW X3 direktno u aplikaciji Facebook, odabirući željenu liniju dizajna, boju karoserije, naplatke kotača i konfiguraciju unutrašnjosti.Vizualizator se sastoji od 64 ugniježđena pojedinačna Canvas oglasa. To je bio veliki izazov za planiranje i realizaciju. Vizualizator će biti predstavljen putem međunarodnog BMW Facebook računa i lokalnih BMW tržišta. Interaktivno iskustvo završava pozivom na probnu vožnju novog modela BMW X3."Vizualizator na Facebooku predstavlja sasvim nov način za generiranje tragova kroz društvene medije", objašnjava Uwer Dreher. "Implementacija s toliko pojedinačnih Canvas oglasa bila je svakako složena i izazovna. Ali jako smo ponosni što možemo ponuditi našim obožavateljima ovu jedinstvenu karakteristiku."Uzbudljive saradnje s proizvodima i popularne zimske sportske aktivnosti marke BMW, pod imenom "BMW Mountains", dodatno će obogatiti kampanju.BMW Lifestyle i proizvođač premium bicikala SPECIALIZED predstavit će izuzetan brdski bicikl: ograničeno specijalno izdanje modela Specialized Turbo Levo, SPECIALIZED za BMW Turbo Levo FSR 6Fattie. Dvije vrhunske marke dijele jedinstvenu strast za sportskom dinamikom, ljubav prema inovativnom dizajnu i tehnologijama te stalno nastojanje mijenjanja samog sebe.Pod oznakom "BMW Mountains", BMW X3 podupire ekspediciju "No Man's Land" ekstremnih skijaša Matthiasa Mayra i Matthiasa Haunholdera, koji pokušavaju postati prve osobe koji će skijati niz planinu Mount Tyree na Antarktiku. BMW X3 će biti njihov pouzdan partner na putu iz Buenos Airesa do Punta Arenasa. Kad stignu na Antarktiku, preći će nekoliko stotina kilometara na skijama i zmajem. BMW će pratiti ekspediciju sa objavama uživo i pričama na vlastitim digitalnim kanalima. Film o avanturama ovih dvaju ekstremnih skijaša bit će objavljen 2018. godine.