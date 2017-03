Audi Bosna i Hercegovina danas je u prodajnom salonu u Sarajevu održao premijeru svoja potpuno nova četiri modela. Uz novi A5 Coupe i A5 Sportback predstavljen je potpuni novitet u ponudi ove marke, kompaktni SUV Q2, kao i nova generacija SUV-a srednje veličine, novi Q5.

Audi A5 Coupe i A5 Sportback

Novi Audi Q5 evolucijom do napretka

Audi Q2 donosi novi poredak u segmentu

Današnjom premijerom u Sarajevu Audi je na tržište Bosne i Hercegovine uveo četiri vrlo važna modela u svojoj ponudi, gdje je potpuni novitet kompaktni Q2. Također, nova generacija modela A5 i Q5 donosi evoluciju poznate forme sa potpuno novom tehnologijom i detaljno usavršenim dizajnom.“Danas predstavljamo novu generaciju Q5 modela, koji je godinama na tronu B segmenta SUV modela. Novi model karakterišu oštre linije, trodimenzionalni dizajn, te sportska elegancija i agresivan SUV izgled. Na bosanskohercegovačkom tržištu dostupan je od 86.600 KM (2,0 TDI quattro, S-tronic, 190 KS).Model Q2 je novi Audijev dizajnerski izražaj kojeg karakterišu poligonalne plohe. Najmlađi je i najmanji član „Q“ porodice. Na bosanskohercegovačkom tržištu dostupan je od 43.400 KM (1,4 TFSI, 150 KS).” rekao je Dino Bratović, menadžer brenda Audi ispred firme Porsche BH.Novu generacija Audijevog coupe modela s pet vrata dobila je veće međuosovinsko rastojanje, ali i kraće prevjese preko osovina. Uz diskretno ali temeljito razrađene dizajerske elemente kao što je novi poklopac motora, šira i niža jednodijelna maska hladnjaka i decentno redizajnirani karoserijski elementi na bokovima i zadnjem dijelu automobila, A5 u obje karoserijske verzije izgleda primjetno modernije i atraktivnije.Unutrašnjost Audija A5 Sportback poznata je iz modela A4, ali zbog povećanog međuosovinskog rastojanja vozaču i njegovim putnicima na raspolaganju je značajno veći prostor. Naravno, u A5 je primjetan veći nivo kvaliteta upotrebljenih materijala kao i ekskluzivnije kombinacije boja i materijala. Pored 12,3-inčnog TFT panela (Audi Virtual Cockpit) s kojim je zamijenjena konvencionalna analogna instrumentna tabla, tu je i 8,3-inčni ekran za upravljanje multimedijalnim sistemom.Kupci u Bosni i Hercegovini mogu za svoj A5 Sportback birati između dva TFSI benzinska i tri dizelska TDI motora, s rasponom snage od 190 do 286 KS. U odnosu na prethodni model, Audi je potrošnju goriva u prosjeku smanjio za 22% dok je istovremeno snagu povećao za 17%. Kupci će moći da biraju između tri opcije mjenjača: 6-stepeni ručni, 7-stepeni S tronic sa dva kvačila ili 8-stepeni tiptronic.Prednji pogon je standardan na svim modelima, dok je quattro stalni pogon na sve točkove dostupan kao opcija na dvije verzije motora, akao dio standardne opreme dolazi za modele sa 3,0 TDI motorom od 286 KS.Zasnovan na MLB Evo platformi, novi Audi A5 Sportback ima najmanju masu u svojoj klasi (1.470 kg), te je od prethodnika lakši u prosjeku 15 kg. Cijena na našem tržištu za Audi A5 Sportback kreće od 81.200 KM koliko košta model 2,0 TDI S-tronic sa 190 KS. Potpuno jednak iznos trebaju izdvojiti i oni koji A5 ipak više vole u klasičnijoj coupe formi sa istim 2,0 TDI motorom od 190 KS i sa S-tronic mjenjačem.Novi Audi Q5 možda ne izgleda radikalno drugačije u odnosu na model koji mjenja, ali samo činjenica da je u prosjeku lakši do 90 kilograma od svog prethodnika otkriva velike promjene ispod prepoznatljivog izgleda.Iako je znatno lakši, novi Q5 je i primjetno veći i može se pohvaliti boljom aerodinamikom, ali i boljom ponudom prostora. Zapremina prtljažnika je tako porasla za 10 litara i sada iznosi od 550 do 610 litara, u zavisnosti od položaja zadnjih sjedišta.Novi Audi Q5 dolazi na istoj MLB Evo platformi kao i novi A4 i A5 modeli, a ujedno je dobio i sličnu ponudu turbo benzinskih i dizel motora. Za naše tržište Audi u novom Q5 nudi pet snažnih i vrlo efikasnih motora. Obnovljeni 2.0 TFSI je jedini benzinac u ponudi i nudi 252 konjske snage, te u prosjeku troši samo 6,8 litara na 100 km. Ipak, najčešći izbor biće moderni TDI turbodizelaši, gdje se nudi 2.0-litarski TDI u tri verzije i to sa 150 KS, 163 KS i 190 KS, dok se za one koji žele više dizelske snage nudi i šestocilindarski 3,0-litreni TDI sa 286 KS i 457 Nm okretnog momenta.Novi model iz Audijeve "Q" porodice crossovera izgleda malo drugačije od svoje veće braće i to ne samo zato što je znatno manji od njih. Poseban dizajn ogleda se u novim C nosačima krova koji vizuelno čine nastavak bočnih stakala te ujedno ističu sportski karakter ovog kompaktnog SUV-a.Ovaj model dobio je i najnoviju interpretaciju prepoznatljive Audijeve osmougaone prednje maske, dok u prednjem braniku dominira i par velikih otvora za vazduh. Bočne linije uz C nosače krova otkrivaju i visoku liniju "ramena" kao i plastične štitnike oko blatobrana, dok blago zakošen krov prema nazad stvara sportski profil.Nazad Audi Q2 nastavlja sportski temu sa istaknutim krovnim spojlerom i novim dizajnom LED zadnjih svjetala koja daju ovom crossoveru savremen izgled prilagođen mlađim kupcima. Kako je ipak riječ o SUV modelu tako je i Q2 dobio zaštitu prednjeg i zadnjeg podvozja na napadnim i silaznim rubovima. Ipak, i sam Audi opisuje Q2 kao na "urbani automobil", tako da će njegovi kupci rijetko posegnuti za offroad avanturama.Audi Q2 će biti dostupan isključivo sa pet vrata i pet sjedišta, a sa 4.19 metara dužine, 1.79 metara širine i 1,51 metara visine i sa međuosovinskim razmakom 2,6 metara Q2 je vrlo kompaktan SUV. Uprkos tome imaće sasvim pristojnu ponudu prostora, što potvrđuje i zapremina prtljažnika od čak 405 litara.Unutra Audijev najmanji Q model donosi poznati dizajn kabine i dolazi u serijskoj opremi sa MMI ekranom visoko na centralnoj konzoli. Dodatna oprema je nadogradnja MMI navigacije sa MMI touch koji donosi "touchpad" koji olakšava pristup raznim funkcijama ovog multimedijalnog sistema.Uz doplatu Q2 može bti opremljen i "head-up" displejem i kao i potpuno digitalnim Audi Virtual Cockpit instrumentima. Pohvalno je da je na polju sigurnosti Audi bio izdašan pa u serijskoj opremi ponudio "Audi pre sense" sistem, a ponuđeni su i adaptivni tempomat (sa stop&go sistemom), sistem za asistenciju vozaču u saobraćajnoj gužvi, sistem za upozorenje o napuštanju trake, sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova i još mnogo toga.Audi Q2 će biti dostupan s izborom od šest motora. U ponudi benzinaca nalaze se turbo tri-cilindarski 1.0 TFSI, zatim veći 1.4 i 2.0-litreni TFSI. Raspon dizelaša obuhvata poznati 1.6 TDI i snažniji 2.0 TDI koji će biti ponuđen u dvije verzije snage. Ponuda snage u Q2 će se kretati od 116 konjskih snaga u 1,0-litarskom benzincu do 190 KS u 2,0-litrenom TFSI motoru.U serijskoj opremi svi motori biće povezani sa standardnim ručnim mjenjačem sa šest brzina, ali će biti ponuđena i opcija sedam stepenog automatskog mjenjača sa dvostrukim kvačilom. Pogon na prednje točkove će biti standard na svim motorima, uz mogućnost naručivanja quattro pogona za 2.0 TDI i 2.0 TFSI motore. Također, uz quattro pogon na Audiju Q2 će dolaziti zadnji multi-link ovjes, dok će u dodatnoj opremi biti ponuđeni i podesivi amortizeri.U Bosni i Hercegovini najpristupačniji Audi Q2 pokretan je 1,4 TFSI benzinskim motorom od 150 KS i do registracije košta 43.400 KM.