Nissan provodi testiranje autonomnih vozila na cestama Evrope

Kao dio svoje predanosti stvaranju budućnosti vožnje bez emisija i bez nesreća sa smrtnim posljedicama, Nissan je u istočnom Londonu medijima predstavio svoje testne prototipe autonomnih vozila sljedeće generacije.

