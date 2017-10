Mate Rimac: Naš slijedeći automobil C2 predstavit ćemo na sajmu u Ženevi

Vlasnik i osnivač kompanije Rimac automobili Mate Rimac u intervjuu za Jutarnji list govorio je o svojim novim proizvodima, modelu C2, širenju poslova, saradnji s drugim kompanijama iz auto industrije, izazovima i drugim zanimljivim temama.

"Naš vlastiti automobil, sljedeći model, bit će proizveden u većim količinama. Mogu i reći, dakle, model C2, sljedeći koji izlazi i bit će predstavljen na sajmu u Ženevi, bit će limitiran na 150 komada. Ali očekujte nešto što će biti iznad ovoga što smo radili dosad, još luđe, ali isto tako očekujte tehnički puno napredniji proizvod, dorađeniji. Planiramo ga homologirati za tržišta Sjedinjenih Država, Europe, Bliskog istoka", istakao je Mate.Podsjetio je kada su radili prvi Concept_One, bilo ih je pet."Sada je tu 250 ljudi koji su radili hrpu projekata, stekli ogromno iskustvo. Bit će to poseban auto, radili smo na njemu godinama na vrlo profesionalan način. Ljudi koji rade na C2 donijeli su iskustvo i iz drugih velikih firmi, imamo sada ljude iz Tesle, BMW-a, Ferrarija… Imamo 15 nacionalnosti, Nijemaca, Austrijanaca, Iraca, Španjolaca, Indijaca, Pakistanaca, cijeli svijet nam dolazi tu, veliki broj ljudi koje zapošljavamo dolazi izvana. Naravno, većinom je to i dalje hrvatski tim. Ali, odlutao sam malo. Znači, mi smo sada u situaciji da biramo projekte. Stalno nam dolaze šefovi velikih automobilskih kompanija i svima im iskreno kažemo da možemo hendlati tri ili četiri projekta u sljedeće tri godine, to je to. Projekti koje uzimamo sada, u zadnjih godinu dana, svi su namijenjeni serijskoj proizvodnji. Za nas su to velike serije, ali jasno da za velike proizvođače automobila nisu. To su projekti između, recimo, hiljadu i 10 hiljada komada godišnje. Naravno, ovisi i o tome koji je proizvođač. Lamborghini proizvodi 4.000 automobila godišnje, Ferrari 7.000, a Mercedes milion. A mi radimo i s ovakvima i s onakvima", naglašava Mate Rimac.Rimac Automobili trenutno rade sa sedam velikih proizvođača."Evo, ovih dana je postala javna informacija da radimo za Jaguar, što nije trebalo izaći u javnost, ali je jedan od njihovih šefova to rekao u jednom interjvuu, pa sada i mi možemo pričati o tome (riječ je o konceptu Jaguar E-Type Zero, modernoj interpretaciji kultnog Jaguarova modela E-Type iz 1961., op.a.). Zatim Aston Martin, Koenigsegg, pa tri njemačka proizvođača - a u Njemačkoj nema malih proizvođača. U stvari, u Europi radimo s gotovo svim proizvođačima, osim Opela i BMW-a. Sa svima ostalima smo u kontaktu, razgovaramo o projektima ili radimo na njima. Ono što ljudi ne znaju je da 77 posto dijelova dolazi od dobavljača, od vanjskih firmi. Kad pogledate onaj Renault i Peugeot na parkingu - proizvođač stakala je isti, svjetala, retrovizora isto tako. McLaren ne proizvodi jedan jedini dio svog auta. Jedan! Puno je takvih proizvođača. A mi radimo za njih strateške komponente, one koje su jako važne. I zašto su onda Aston Martin i Koenigsegg objavili da mi radimo za njih? Pa zato što je svima jasno da oni nemaju kapacitete da to naprave. Ali onim najvećim proizvođačima jest u strateškom interesu da svi misle da je to njihova tehnologija. Većinu stvari oni i hoće raditi sami, kada je riječ o velikim serijama i glavnim modelima, ali kod posebnih modela, koji su high performance i u malim serijama, to im se ne isplati. I tu ulazimo mi. Nadalje, za Aston Martin smo radili dvije godine prije nego što se javno otkrilo da radimo za njih. Neki projekti su sada u poodmaklim fazama i ja kad, recimo, hodam po sajmu u Ženevi, točno znam što je ispod koje cerade prije nego što se otkriju, jer su na puno njih naše stvari. A ponekad ni mi sve ne doznamo. Evo, u Frankfurtu su bila dva auta na kojima smo mi radili kompletne pogonske i baterijske sustave, a nismo uopće znali da će se predstaviti", kazao je Mate Rimac.Dalje otkriva da za druge automobilske kompanije isporučuje različite pogonske komponente, najviš ebaterije ali i pogonski sistem koji se sastoji od motora, prijenosnika getribe i invertera."Aston Martin Valkyrie ima kompletno naš infotainment. Connectivity sustav, hardver i softver, spajanje automobila na internet i pregled svih informacija. I razvoj svih sistema. Ljudi kod nas dođu s grubom idejom o tome šta žele napraviti i u razgovoru s njima zajedno definiramo projekt: auto mora imati takvo ubrzanje i takav domet, mora imati takvu masu, zatim žele li zadnji ili prednji pogon, dva motora, tri motora, što se može modificirati na autu. Mi zapravo zajedno razvijamo taj auto. Taj cijeli proces, od ideje pa preko koncepata, svih opcija, detaljnog razvoja, prototipa, testiranja, certifikacije, homologacije i na kraju proizvoda - to je ono što kod nas cijene, to što mi pokrivamo svaki stadij, ne samo razvoj, nego i proizvodnju. Recimo, jedan proizvođač nam je rekao kada smo dogovorili suradnju da im je druga opcija bila 14 različitih dobavljača koji bi pokrili ono što radimo mi", naglašava on.Na pitanje koliki je udio firme ostao njemu kao vlasniku i osnivaču nakon investicije Camela, odgovara da je vlasnik 65 posto."Mislim da ja sada držim 65 posto. Ali, ova investicijska runda još nije gotova. Camel je samo prvi ulagač u B rundi, ja ću i dalje ostati većinski vlasnik i nakon završetka druge runde, ali dolaze i drugi investitori. Imamo puno kandidata i tu smo pod velikom dilemom, pustiti unutra proizvođače automobila ili ne, što nam donosi puno benefita s jedne strane, ali s druge strane oni koji su u direktnoj konkurenciji možda neće htjeti raditi s nama. Imamo svega; zainteresirane su naftne kompanije, proizvođači automobila, velike banke, financijske institucije, venture capital fondovi… Sada smo u toj poziciji da razmišljamo strateški. Recimo, odabrali smo Camel jer nam oni donose najviše, uz novac", istakao je Rimac.Kratko je komentarisao i Teslin model S, kazavši da je auto vrhunski."Auto je vrhunski, stvarno, daleko su ispred svih za ono što su namijenjeni. Po priči ponajprije. I mogli su to napraviti jer imaju karizmatičnog lika koji donosi sve odluke. U Njemačkoj auto kompanije imaju kvartalne rezultate, države u nadzornim odborima. A Elona Muska boli briga, oni gube stotine miliona i nema veze, jer su donijeli odluku da idu u tom smjeru i napravit će što god je potrebno. Mi puno razgovaramo s ljudima iz industrije i često se voli kritizirati, govori se da Tesla gubi novce, da je to osuđeno na propast. A ja im samo povučem paralelu - tako su i u Nokiji govorili o iPhoneu… Ne mogu ni pobrojati koliko je nama došlo kompanija koje žele biti novi Tesla. Još ih je više koje nisu došle kod nas. Svaki Kinez s 5 milijuna dolara misli da može napraviti bolji auto, ali podcjenjuju koliko je automobil kompleksan proizvod. Puno njih i pokuša, izgubi milijarde. Tipa Fisker. Tesla je bio na pravome mjestu u pravo vrijeme i danas je sinonim za električni auto. U strašnoj su poziciji i sve ovo što se događa ne bi se događalo da nije bilo Tesle", poručio je Rimac, kazavši da još uvijek nije upoznao Elona Muska te da se želi fokusirati da kompaniju podigne na jedan veći nivo.Kompletan intervju možete pročitati ovdje