Kao lider u prodaji električnih vozila i trostruki osvajač Formula E šampionata, Renault je na sajmu automobila u Ženevi predstavio uzbudljivi ZOE e-Sport Concept. Zasnovan na standardnom modelu i tehnološki baziran na sportskom jednosjedu, ZOE e-Sport Concept pokazuje da električni automobil može biti ujedno i zabavan i brz.

Renault iznova pokazuje lojanost i predanost razvoju električnih automobila. Izgrađen na platformi standardnog modela koji predvodi Renaultovu gamu električnih vozila u Evropi, te opskrbljen tehnologijom sportskog jednosjeda iz Formula E šampionata, ZOE e-Sport Concept pokazuje da električni automobil može biti veoma brz i vrlo zabavan.Karoserija od karbon fibera i baterija od 450 kg na vagi donose ukupnu masu od svega 1.400 kg. Sa dva motora od skoro 460 KS snage, uzbudljivi koncept iz stanja mirovanja do 100 km/h pojuri za svega 3,2 sekunde, odnosno do maksimalnih 210 km/h mu je neophodno manje od 10 sekundi. Motori su identične snage, a jedan je smješten sprijeda, a drugi straga. Kako bi potpuno iskoristio svoju moć, svaki motor ima zasebnu bateriju ukupnog kapaciteta 40 kWh.Renault ZOE e-Sport Concept također koristi iskustvo iz Formula E serije u smislu optimiziranja snage i isporuke na točkove. Renaultova napredna elektronika pomaže preciznom doziranju snage, ali i dinamičnom ubrzanju ukoliko je to potrebno. Elektronika se može podešavati u četiri različita moda podržavajući stil vožnje između naglaska na performanse i autonomiju. Podešavati se može čak i isporuka snage između prednjeg ili stražnjeg motora, stavljajući akcent na prednji ili stražnji pogon. Istovremeno, sistem zračnog i vodenog hlađenja sa sprijeda pozicioniranim radijatorom je maksimalno optimizovan kako se baterija i kontrolna jedinica ne bi pregrijavali.Ovo je uistinu pravi trkaći stroj. Stručnjaci iz Renault Sport odjela su prilagodili podvozje ekstremnoj snazi, a cjevasta šasija dolazi od Renault Sport modela koji se takmiče na brskim i sniježnim utrkama. Nisko težište, proširen trag točkova i pogon na sve točkove jamče maksimalnu stabilnost na zavojitim podlogama. Renault ZOE e-Sport Concept je opremljen točkovima 245/35 R20 i velikim kočionim diskovima koji mu omogućuju veliku zaustavnu moć. Podesivi ÖHLINS amortizeri iz Megana Trophy R.S. 275 su još jedan proizvod motorsport branše i pomažu različitim stilovima vožnje i različitim konfiguracijama staza.