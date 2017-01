Kompanija Nissan će najesen predstaviti električni koncept Juke e-Power, a to će se dogoditi na Sajmu automobila u Tokiju.

Kako piše magazin Car and Driver, novi Juke će biti inspirisan radikalnim konceptom Gripz, koji je prvi put viđen 2015. godine. Koncept e-Power će koristiti unikatni hibridni pogon posuđen od Note e-Power subkompaktnog modela te će upariti 1,2-litarski trocilindrični motor sa električnim motorom i inverterom. Juke e-Power će dobijati električnu energiju od motora, koji će se ponašati kao agregat za električni motor.



Za razliku od Chevroletovog Volta ili Toyote Prius Prime, Juke e-Power neće imati plug-in verziju. Sva električna energija će dolaziti isključivo od benzinskog motora. Baterija će biti mnogo manja od one koju koristi model Leaf te će biti smještena ispod prednjih sjedišta.



Iako će Juke e-Power biti predstavljen kao koncept u Tokiju, on će najvjerovatnije dobiti i produkcijsku verziju.



Novi Juke e-Power će se pridružiti već najavljenom konceptu Z na Sajmu automobila u Tokiju. Sportski automobil će dobiti 3,0-litarski biturbo V6 motor, koji isporučuje 400 KS.



Sajam automobila u Tokiju počinje 28. oktobra.