Slovačka kompanija AeroMobil je na Sajmu automobila u Frankfurtu predstavila prototip letećeg automobila.

Automobil AeroMobil 4.0 predstavlja znatno unaprijeđenu verziju originalnog 1.0 prototipa, koji je predstavljen još 1990. godine. Najnoviji prototip je prvobitno otkriven u aprilu, a donosi stotine poboljšanja u odnosu na koncept 3.0, koji je debitovao 2014. godine.Iako je u potpunosti nov, AeroMobil 4.0 ipak liči na prethodne prototipe. Dobio je novu monokoknu šasiju sličnu onoj koju posjeduje McLarenov superautomobil, Sigurnost je na visokom nivou, a osim zračnih jastuka, tu je i padobran za hitne situacije.Automobil pokreće 2,0-litarski četverocilindrični motor s turbopunjačem, koji snagu šalje na prednje točkove preko sistema električnog pogona. Napredni sistem sadrži elektronski diferencijal i adaptivni prenos, kao i potpuno autonomnu digitalnu upravljačku jedinicu, kraće FADEC. S obzirom na to da je verzija 3.0 razvijala 100 KS, realno je očekivati da novi automobil bude barem jednako snažan.Kompanija će početi primati narudžbe do kraja godine, a prve isporuke se očekuju do 2020. godine. AeroMobil 4.0 bi mogao koštati oko 1,5 miliona dolara.