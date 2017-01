Svjetski prvak Formule 1 iz 2009. godine Jenson Button proslavlja svoj 37. rođendan kupovinom McLarena 675LT Spider, superautomobilom koji je jedan od samo 500 proizvedenih.

Model je veoma tražen, a to dokazuje činjenica da je rasprodan odmah nakon javnog debija u martu prošle godine na Sajmu automobila u Ženevi. McLaren je imao sjajnu godinu jer je gotovo udvostručio prodaju u poređenju na 2015. godinu.



Button je dobio verziju modela 675LT Spider sa specifikacijama za američko tržište, a radi se o verziji 675LT Coupea bez krova. Automobil pokreće poboljšani osmocilindrični 3,8-litarski biturbo V8 motor, koji sada razvija 666 KS i 700 Nm obrtnog momenta. Od 0 do 100 km/h ubrzava za 2,9 sekundi prije nego dostigne maksimalnu brzinu od 326 km/h.



Krov se može otvarati i zatvarati pri brzini do 30 km/h.



Button neće ove sezone nastupati u Formuli 1, tako da će imati dovoljno vremena da uživa u smom 675LT Spideru. On posjeduje i model P1, jedan od 375 proizvedenih.