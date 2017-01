Brojna poboljšanja i agresivniji izgled: Opel Astra OPC stiže ove godine

Kompanija Opel je u septembru prošle godine predstavila Astru OPC Line, no, ona je donijela samo vizuelne promjene. Za nešto više kupci moraju čekati drugi dio godine, kada će biti predstavljena prava OPC verzija s mnoštvom mehaničkih poboljšanja i agresivnijim izgledom eksterijera.

Opel je već najavio da će nova Astra OPC na tržište stići ove godine, a poznato je i da će stari 2,0-litarski motor zamijeniti manjim 1,6-litarskim motorom. Razlog za to je činjenica da nema dovoljno prostora ispod haube za veći agregat. No, glavni inžinjer modela Marc Schmidt je najavio da bi "poseban projekt" mogao dobiti veći motor.



Podsjećanja radi, stara Astra OPC posjeduje motor koji razvija 280 KS i 400 Nm obrtnog momenta, a ta snaga se prenosi na prednje točkove. Iako novi model neće imati više snage, on će biti znatno brži, jer će biti lakši. Za ubrzanje od 0 do 100 km/h bit će potrebno manje od šest sekundi, dok bi maksimalna brzina trebala biti veća od 250 km/h.



Nova Astra OPC će biti predstavljena u septembru na Sajmu automobila u Frankfurtu, a zvanične fotografije se na internetu očekuju ranije.