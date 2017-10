Beč: Do 2020. godine 1.000 novih stanica za automobile na električni pogon

Do 2020. godine u Beču će biti postavljeno 1.000 novih stanica za automobile na električni pogon, a projekt je djelomično finansiran i učešćem građana.

Do 2020. godine u Beču će biti postavljeno 1.000 novih stanica za automobile na električni pogon, a projekt je djelomično finansiran i učešćem građana.

Rast Beča potiče iznalaženje ekološki prihvatljivih načina prijevoza te se stoga proširuje i javna mreža stanica za punjenje električnih automobila.



Prvih 230 stanica bit će izgrađeno do sredine 2018. godine. U svakom od 23 bečka okruga prvo će se izgraditi pet stanica za brzo napajanje kapaciteta za dva električna automobila i snage 11 kW. Ostale stanice biti će postavljene do 2020. godine, navodi se u saopćenju EUROCOMM-a.



Odabir lokacija vršen je nizom kriterija, od atraktivnosti preko povezanosti sa strujnom mrežom do ekonomičnosti.



Novi sistem bi trebao omogućiti jednostavno i brzo punjenje koje će prilagoditi sam korisnik.



Također će biti moguće koristiti aplikaciju koja daje informacije o napunjenosti vozila, računajući preuzetu količinu i vrijeme punjenja.



Izgradnju javne mreže za punjenje provodi bečko preduzeće za snabdijevanje energijom "Wien Energie" koje sada pojedincima nudi priliku za ulaganje u projekt u obliku kupona za punjenje.



Broj stanovnika u Beču je u proteklih deset godina porastao za 200.000, a time se povećao i obim prometa.



"Postavljanje stanica za punjenje električnih automobila u Beču je pored razvoja javnog prijevoza još jedan važan temelj za ekološku mobilnost", objašnjava bečka gradska vijećnica za okoliš Ulli Sima.



"Do 2030. godine emisija CO2 po stanovniku mora se drastično smanjiti i to će poboljšati kvalitet zraka. Cilj je osigurati da i buduće generacije budu zdrave", dodaje bečka gradska vijećnica za saobraćaj i zaštitu klime Maria Vassilakou.