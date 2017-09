U Vijećnici u četvrtak velika akademija povodom Dana Bošnjaka

Foto: Arhiv/Klix.ba

Prvi put nakon 120 godina u sarajevskoj Vijećnici će 28. septembra biti upriličena akademija povodom Dana Bošnjaka.

Organizacija akademije i manifestacije je rezultat triju bošnjačkih organizacija, Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI), Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" i Muslimanskog dobrotvornog društva "Merhamet" .



Generalni sekretar VKBI-a Emir Zlatar na današnjoj konferenciji za medije pojasnio je da je popisom stanovništva u BiH 2013. prvi put nakon 120 godina narodu kojem je oduzeto višestoljetno ime Bošnjak vraćeno u popis evropskih naroda.



"To je prilika da se nakon 120 godina na svečani način obilježi dan povratka Bošnjaštvu, odnosno Dan Bošnjaka koji se obilježava u svim državama bivše Jugoslavije u kojima su Bošnjaci ostvarili ustavno pravo nacionalne manjine - Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori, a matica bošnjačkog naroda je Bosna i Hercegovina", kazao je Zlatar.



Naime, 28. septembra 1993. godine je drugog dana zasjedanja Prvog bošnjačkog sabora usvojena Deklaracija o vraćanju povijesnog imena Bošnjacima, a 1994. je donesen i zakon u kojem je naziv Musliman zamijenjen nazivom Bošnjak.



Dolazak na manifestaciju potvrdile su brojne bošnjačke organizacije iz regije i svijeta, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Kosova, Sandžaka, Albanije, a među njima su i sabornici koji su učestvovali u Prvom bošnjačkom saboru 1993. godine.



Također će akademiji prisustvovati i predstavnici institucija svih nivoa vlasti u BiH, a skupu će se obratiti i pokrovitelj akademije član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, koji po svojoj funkciji predstavlja Bošnjake u najvišem državnom tijelu, propisanim Ustavom BiH.



Predsjednik VKBI-a Nedžad Mulabegović je kazao da je manifestacija bitna ne samo za Bošnjake nego i za BiH te podsjetio na kontinuirano dovođenje u pitanje vraćanje naziva Bošnjaci, kao i bosanskog jezika.



Činjenica je, istakao je, da se više od 51 posto građana na posljednjem popisu izjasnilo kao Bošnjaci te da se oko 54 posto građana u popisu izjasnilo da im je maternji jezik bosanski.



"Često mislimo da svi znaju sve o nama ili da znaju puno o nama. Nije baš tako. Mi moramo biti promotivni, iznijeti samo faktografske, historijske činjenice i dati javnosti, našoj i evropskoj, međunarodnoj, određene podatke koji će biti u smislu stvaranja realnog stava i mišljenja vezanog za Bošnjake, njihovu historiju, tradiciju, kulturu, vjeru, poziciju i sve što se dešavalo u kontinuitetu, a povremeno i diskontinuitetu, u proteklih više od 120 godina", istaknuo je Mulabegović.



Predsjednik BZK "Preporod" Senadin Lavić je kazao da akademija nema konekcija, niti je rezultanta bilo kakvog surađivanja s bilo kojim političkim strukturama, već isključivo projekt spomenutih krovnih bošnjačkih institucija.



"Ovo je dan svih Bošnjaka u BiH i širom svijeta. Ako postoji neki skeptik, Bošnjaci slaveći svoj dan i poštujući svoje ime ne izdvajaju se iz BiH, ne žele da se getoiziraju negdje u BiH nego da su i danas kao i 1993. godine u teškim ratnim uvjetima jako odlučni za očuvanje i razvoj države BiH kao multietničke, evropske, demokratske i slobodne države", naglasio je Lavić.



Predsjednik "Merhameta" Hajrudin Šehić ustvrdio je da će kontinuitet manifestacije biti nastavljen te da se neće dozvoliti "da prođu 24 godine pa da se podsjećamo da ovdje postoje Bošnjaci".



"Nažalost, Bošnjaci održavaju sjećanje na dan održavanja Prvog bošnjačkog sabora, odnosno Dan Bošnjaka, i u državama regije to je neradni dan za Bošnjake. Samo u BiH je to čak tabu tema, a stiče se utisak čak da nemamo pravo kazati da smo mi Bošnjaci, da imamo pravo da kažemo da postojimo ovdje, da smo većinski narod, uz dužno poštovanje i uvažavanje prema ostala dva naroda i manjinama u BiH", naglasio je Šehić.



Organizatori akademije Dana Bošnjaka zahvalili su gradonačelniku Sarajeva Abdulahu Skaki koji je omogućio da manifestacija bude održana u sarajevskoj Vijećnici.