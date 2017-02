Zbog oštećenih propelera američki ratni brod ispustio hidraulično ulje u Tokijski zaljev

Američki ratni brod opremljen navodećim projektilima, USS Antietam, uzrokovao je probleme u Japanu nakon što je ispustio stotine galona hidrauličnog ulja u Tokijski zaljev.

Američki ratni brod opremljen navodećim projektilima, USS Antietam, uzrokovao je probleme u Japanu nakon što je ispustio stotine galona hidrauličnog ulja u Tokijski zaljev.

Marinci su pokrenuli istragu kako bi ustanovili uzrok incidenta te procijenili utjecaj na okolinu.



"USS Antitetam je oštetio propelere tokom usidravanja u Tokijskom zaljevu. Incident je doveo do curenja hidrauličnog ulja u vodu. Mornarica u saradnji s japanskom vladom i japanskom obalnom stražom radi na ovom problemu i poduzima potrebne mjere kako bi se utjecaj na okolinu sveo na minimum", saopćila će Američka pacifička flota.



U incidentu niko nije povrijeđen, a USS Antietam je odšlepan u američku bazu u Yokosuki u Japanu.



Koliko je ulja završilo u vodi nije zvanično saopćeno, ali se smatra da se radi o 1.100 galona ulja.



Do incidenta je došlo tokom procesa usidravanja. Vjeruje se da je jak vjetar gurao brod prema plićaku, dok posada nije primijetila da vuče sidro za sobom. Došlo je do oštećenja propelera, a potom i do izlijevanja ulja.