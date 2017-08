Na internet je dospio video u kojem je zabilježen trenutak likvidacije jednog od osumnjičenih za teroristički napad u španskom Cambrilsu.

Prema pisanju New York Posta, osumnjičeni je izazivao policiju svojim nasilnim ponašanjem, a na sebi je imao pričvršćen predmet koji je podsjećao na bombu. Snage sigurnosti su ga čak ranile, ali je on ustao i počeo se smijati, što je mnoge nagnalo na zaključak da je bio pod utjecajem droga.



"Bilo je kao da gledam horor film - ustao je nakon ranjavanja. Vjerovatno je koristio neke supstance jer je upucan sa više metaka", rekao je svjedok događaja Fitzroy Davies.



Muškarac je naposljetku ubijen jer je policija sumnjala da na sebi ima samoubilački prsluk ili neku vrstu eksploziva. Naime, na videu se primijeti kako muškarac ruku drži na nečemu što se može identifikovati kao potencijalna bomba pričvršćena za njegovo tijelo.



On je jedan od pet muškaraca koje su snage sigurnosti likvidirale nakon što su se zabili u grupu pješaka u Cambrilsu. Jedna osoba je preminula od posljedica povreda, čime je ukupan broj ubijenih, uključujući napad u Barceloni, porastao na 14.