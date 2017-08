Velika Britanija radi na sprečavanju zloupotrebe iznajmljenih vozila

Velika Britanija nakon dva napada u Španiji u kojima je poginulo 14 osoba istražuje načine za zaustavi "zlonamjerno korištenje iznajmljenih vozila", uključujući i proučavanje što mogu učiniti kompanije koje pružaju tu uslugu, objavilo je u nedjelju britansko ministarstvo saobraćaja.

Velika Britanija nakon dva napada u Španiji u kojima je poginulo 14 osoba istražuje načine za zaustavi "zlonamjerno korištenje iznajmljenih vozila", uključujući i proučavanje što mogu učiniti kompanije koje pružaju tu uslugu, objavilo je u nedjelju britansko ministarstvo saobraćaja.

Napadač se u Barceloni zabio kombijem u gomilu ljudi na turističkoj ulici, ubivši 13 osoba, dok su se u napadu u obalnom katalonskom gradiću Cambrilsu petorica muškaraca zaletjela vozilom na pločnik, pri čemu je ubijena jedna žena. Ti su napadi koristili taktiku koja je već viđena u nekim islamističkim napadima u Londonu.



Policija tvrdi da je zbog upotrebe iznajmljenih vozila za te terorističke činove takve napade vrlo teško spriječiti.



"Teroristička prijetnja se mijenja i mi moramo na to odgovoriti. Zbog toga pregledavamo našu protuterorističku strategiju i ovlasti i dajemo dodatna sredstva za borbu protiv terorizma", objavio je glasnogovornik britanske vlade.



"Ministarstvo saobraćaja također surađuje s policijom i industrijom iznajmljivanja vozila kako bismo vidjeli što se može učiniti protiv zlonamjernog korištenja tih automobila. To uključuje i utvrđivanje šta te kompanije mogu učiniti prije no što pojedinac unajmi vozilo", dodao je.



Britanci su postavili barijere na brojnim mjestima poput mostova i gradskih centara kako bi pokušali spriječiti takve napade. Britanija je od ožujka doživjela četiri napada, a u tri od njih se automobil namjerno zabio u pješake.



Tamošnje kompanije za iznajmljivanje vozila vrše nekoliko provjera prije odobrenja usluge, poput potvrđivanja ispravnosti vozačke dozvole, dodatne identifikacije i ispravne kreditne kartice, prenosi Hina.