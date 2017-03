Arheolozi iz Egipta i Njemačke su u blizini ruševina hrama Ramzesa II u drevnom gradu Heliopolisu, koji se nalazi u istočnom dijelu današnjeg Kaira, pronašli osam metara visoku statuu koja, najvjerovatnije, prikazuje faraona Ramzesa II koji je vladao Egiptom prije više od 3.000 godina.

Egipatsko Ministarstvo antikviteta ocijenilo je ovaj događaj jednim od najvažnijih u historiji.



"Prošlog utorka su me pozvali da objavim veliko otkriće statue kralja, najvjerovatnije Ramzesa II, napravljene od kvarcita", rekao je ministar antikviteta Khaled al-Anani za Reuters u četvrtak na mjestu na kojem je statua pronađena.



Najmoćniji i najslavniji faraon, poznat i kao Ramzes Veliki, bio je treći u 19. dinastiji vladara Egipta. Vladao je od 1279. do 1213. godine prije nove ere.



Vodio je nekoliko vojnih ekspedicija i proširio egipatsko carstvo od Sirije do Nubije. Njegovi nasljednici su ga zvali i "Velikim pretkom".



"Pronašli smo bistu i donji dio glave, a kada smo uklonili glavu otkrili smo krunu, desno uho i dio desnog oka", rekao je Anani.



U zajedničkoj ekspediciji njemački i egipatski arheolozi pronašli su i gornji dio statue faraona Seta II, unuka Ramzesa II, dugačku 80 centimetara.



Stručnjaci će, prije restauracije, pokušati pronaći preostale dijelove ovih statua. Ukoliko uspiju, statua će stajati na ulazu Velikog egipatskog muzeja u Gizi čije je otvaranje planirano 2018. godine.