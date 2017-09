Trumpova administracija: Ne tražimo smjenu režima u Sjevernoj Koreji

Foto: EPA-EFE

Trumpova administracija ne zastupa smjenu režima u Sjevernoj Koreji, javila je američka novinska agencija AP, pozivajući se na izjavu neimenovanog zvaničnika.

Američki predsjednik Donald Trump je ranije izjavio da korejski lider Kim Jong Un “neće još zadugo biti tu.” To je izazvalo reakciju šefa diplomatije Sjeverne Koreje koji je u New Yorku rekao da se radi o "objavi rata Sjevernoj Koreji", koja smatra da ima pravo oboriti američke avione u međunarodnom zračnom prostoru.



Visoki američki zvaničnik je nakon toga rekao da američka politika nije smjena režima. On je rekao da nije ovlašten govoriti i govorio je pod uvjetom anonimnosti. Rat riječima između SAD i Sjeverne Koreje je eskalirao proteklih dana, pri čemu su razmjenjene i lične uvrede lidera i prijetnje, prenosi AP.