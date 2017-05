Trumpov historijski govor u Rijadu: Muslimani su najveće žrtve terorizma

Foto: EPA

Protjerajte teroriste i ekstremiste iz svojih zemalja, protjerajte ih iz svojih bogomolja, iz vaših zajednica, iz svete zemlje i sa ovog svijeta. Muslimani imaju pravo da žive u miru i sigurnosti, mladi imaju pravo živjeti u miru i sigurnosti, poručio je Donald Trump, američki predsjednik govoreći pred više od 50 lidera muslimanskih i arapskih država na samitu u Rijadu.

Trump je u dugo očekivanom govoru odao priznanje pojedinim muslimanskim zemljama, ističući ulogu Saudijske Arabije u borbi protiv terorizma i ekstremizma. Pohvalio je današnju odluku o osnivanju Globalnog centra za borbu protiv ekstremističkih ideologija.



"Htio sam da dođem u srce muslimanskog svijeta i posjetim naciju koja čuva i brine o dva najsvetija mjesta islama. Želimo ojačati naše najstarije prijateljstvo. Obećavam da SAD neće nametati naš način živiota nego samo pružati ruku povjerenja. Naša je vizija mir, sigurnost i prosperitet u ovom regionu i cijelom svijetu. Naš je cilj koalicija zemlja protiv ekstremizma i osiguravanje budućnosti našoj djeci", poručio je.



Nije, kao tokom izborne kampanje, negativno govorio o islamu već je istakao kako su islam i muslimani najveće žrtve terorizma. Trump je pobrojao da su terorističke napade trpjeli i Amerika i Evropa.



"Otvaranje centra za borbu potiv ekstremističke ideologije je jasna poruka da većina muslimana može preuzeti vodstvo u borbi protiv radikalizacije. Odajem priznanje Saudijskoj Arabiji u tome. Nismo ovdje da držimo lekcije ljudima kako da žive, šta da budu i kako da vjeruju. Ali, moramo biti ujedinjeni u jednom – naporima da pokorimo ekstremizam", rekao je, između ostalog, Trump.



Američki je predsjednik nazvao samit historijskim ističući da će on "uz Božiju pomoć biti korak ka iskorijenjivanju zla".



"Želimo da se ovog dana sjećamo kao dana početka mira na Bliskom istoku i u cijelom svijetu. Ali, moramo pobijediti ideologiju koja inspirira terorizam. Najviše razaranja i ubijanja u valu fanatičnog nasilja je u ovom regionu. Neko je rekao da su 95 posto žrtava terorizma u svijetu muslimani. To je tragedija epskih razmjera", rekao je Trump.



Među terorističkim organizacijama koje je pomenuo Trump su Al Kaida, ISIL i Hezbollah. On je govorio o nevjerovatnoj historiji muslimanskih i arapskih zemalja i potencijalima koje imaju.



"Nema opravdavanja, nema ignoriranja i nema suživota sa terorizmom. Kada god neko ubije čovjeka i spomene Božije ime to je uvreda vjerniku. Oni obožavaju smrt, a ne Boga. Ako ih ne pobijedimo u ovoj borbi sudit će nam ne samo historija i ljudi nego i Bog. Ovo je borba dobra i zla. Amerika će biti uz vas. Ali, vi ne možete čekati našu moć da sruši ovog neprijatelja. Vi morate odlučiti kakvu budućnost želite. Amerika traži mir, a ne rat. Muslimanski svijet mora podnijeti svoj teret ove borbe. Teroristi ne smiju imati utočište u vašim zemljama", dodao je pozivajući države da presjeku finansijske kanale terorističkim organizacijama.



Osvrčući se na ulogu Irana, Trump je rekao da njihov narod trpi zbog veza vodstva sa terorizmom i ekstremizmom i pozvao je države na napore u izolaciji takvih prijetnji.



Trump je na kraju obraćanja pozdravljen aplauzom.