Trump o napadu u Manchesteru: Napadač je zli gubitnik

Foto: EPA

Američki predsjednik Donald Trump izrazio je saučešće porodicama žrtava terorističkog napada u Manchesteru u kojem su smrtno stradale 22 osobe.

"Izražavam svoju najdublju sućut porodicama ljudi koji su teško povrijeđeni i porodicama tolikog broja žrtava. Mi se apsolutno solidarišemo s građanima Velike Britanije. Toliko mladih, lijepih i nevinih ljudi koji su trebali da žive i uživaju u životu su ubijeni. Ubio ih je zli gubitnik", rekao je američki predsjednik i nastavio:



"Neću ih zvati čudovištima jer bi to voljeli, misle da je to sjajno ime, a sada ću ih nazvati gubitnicima, jer to je ono što jesu, oni su izgubljeni i oni su gubitnici".



Predsjednik SAD-a je također pozvao međunarodnu zajednicu da se okupi i da "zaštiti ljudske živote" od terorizma.



Podsječamo, u ponedjeljak navečer u Manchester Areni poginule su najmanje 22 osobe, a 59 je povrijeđeno na koncertu Ariana Grande. Nakon što je bombaš samoubica detonirao improvizirani eksplozivni uređaj (IED), saopćila je policija.



Istraga je još u toku, a sigurnost je pojačana i u drugim gradovima u Velikoj Britaniji nakon napada.



Trump je svoje riječi uputio iz Betlehema gdje je u posjeti Mahmoudu Abbasu u dijelu svog prvog putovanja u strane zemlje otkad je preuzeo dužnost u januaru.