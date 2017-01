Trump: Molim se Bogu više nego ikad, za SAD su prioritet kršćanske izbjeglice

Predsjednik SAD-a Donald Trump u intervju za CBN rekao je da su američke vlasti do sada užasno tretirale kršćanske izbjeglice te da se to mora promijeniti.

Foto: EPA

"Ako ste musliman, mogli ste doći u SAD, ali ako ste kršćanin bilo je skoro nemoguće i to je nepravedno. Istina, sve te izbjeglice su proganjane, njima su odsijecali glave, ali je to više rađeno kršćanima. To je bilo vrlo nepravedno i zbog toga ćemo im pomoći", rekao je Trump.



No, Trump, po običaju, nije ponudio nikakve dokaze da su izbjeglice koje su kršćani tretirani lošije od izbjeglica muslimana koji su tražili azil u SAD-u.



Prema studiji Instituta Pew u 2016. azil u SAD-u je dobilo 38.000 muslimane te 37.000 kršćana.



Istovremeno, zvaničnici različitih kršćanskih organizacije koje pomažu izbjeglicama kada dođu u SAD odbile su ovakav Trumpov pristup.



"Protivimo se tome", rekao je Scott Arbeiter, predsjednik humanitarne organizacije Nacionalne asocijacije Evangelista koji rade sa izbjeglicama.



"Neki od najdragocjenijih ljudi u svijetu su muslimani. Ako kažemo da muslimanima ne treba dozvoliti dolazak negiramo humanost i dignitet tih ljudi", rekao je Scott Arbeiter, prenosi CNN.



U istom intervjuu, koji će u cijelosti biti emitiran u nedjelju, Trump je rekao da se sada više nego ikad moli i oslanja na Boga.



"Znate, sada više ne donosim odluke o tome gdje ću napraviti toranj. Sada odlučujem o pitanjima života i smrti", rekao je Trump.