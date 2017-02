Trump: I loš srednjoškolac bi presudio u korist zabrane

Američki predsjednik Donald Trump predočio je svoje pravno mišljenje u vezi odluke o zabrani ulaska u SAD državljanima sedam muslimanskih zemalja.

Držeći se stava da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ima pravo da kontroliše ko smije ući u državu, a ko ne, Trump je pročitao pojedine članove zakona dodavši da bi "čak i loš srednjoškolac odlučio u njegovu korist".



Podsjećamo, njegova odluka je stavljena van snage nakon što je federalni sudija odlučio da je zabrana neustavna. Njegova presuda je sada na apelaciji te će u toku dana biti odlučeno da li je ona ispravna ili ne.



"Ovo (odluka) nije samo za mene. Ona je za Obamu, za Reagana, za predsjednika. Ovo je učinjeno, a to je najvažnije, za sigurnost nacije, za sigurnost građana, kako osobe koje bi nam naudile ne mogu doći. Zato je to učinjeno. Nije moglo biti napisano preciznije“, rekao je Trump.



On je dodao da je naredba napisana "prelijepo" i da je u okviru Ustava SAD-a.