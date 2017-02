Tony Blair pokreće kampanju da Britanci promijene mišljenje o izlasku iz EU

Bivši premijer Tony Blair pokreće novu kampanju kako bi uvjerio Britance da promjene mišljenje o napuštanju Evropske unije.

Tony Blair (Foto: EPA)

Blair se priprema da zatraži od glasača da se usprotive vladinim planovima napuštanja EU po svaku cijenu, tvrdeći da bi to naškodilo budućim generacijama. On navodi da je prošlogodišnje glasanje o napuštanju bloka "zasnovano na nesavršenom znanju".



U izvodima iz govora koji će održati tokom dana, Blair kaže da su "ljudi glasali bez znanja o stvarnim odredbama Brexita. Dok te odredbe postaju jasnije, njihovo je pravo da promijene mišljenje. Naš zadatak je da ih uvjerimo da tako postupe".



Blair tvrdi da oni koji žele da ostanu dio jedinstvenog tržišta nisu nepatrioti.



"Mi se zalažemo za to tačno zbog toga što želimo biti ponosni građani naše zemlje", kaže bivši britanski čelnik, prenosi Associated Press.