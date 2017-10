Talijan osuđen na 24 godine zatvora nakon što je 30 žena zarazio HIV-om

Valentino Talluto (Foto: AFP)

Talijanski računovođa Valentino Talluto je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 24 godine nakon što je namjerno HIV-om zarazio 30 žena.

Talluto je imao nezaštićen seks s najmanje 53 žene nakon što mu je dijagnosticiran HIV 2006. godine, a najmlađa od njih je imala samo 14 godina na početku njihove veze. U petak je danas 33-godišnji Talluto osuđen na 24 godine zatvora.



On je pod pseudonimom "Hearty Style" posjećivao društvene mreže i internet-stranice za upoznavanje te je pronalazio žrtve. Njegov advokat tvrdi da namjere nije bilo.



Međutim, žene koje je zarazio su rekle da su od njega tražile da koristi kondom, ali da im je on odgovarao da je alergičan ili da je nedavno testiran na HIV.



Kada se suočio sa ženama koje su otkrile da su HIV pozitivne, tvrdio je da ih on nije zarazio. Pored navedenih žena, zaražene su još četiri osobe, trojica muškaraca i jedna beba.



"Njegove namjere su bile da sije smrt", izjavila je tužiteljica Elena Neri.



Tallutova majka je bila narkomanka zaražena HIV-om, a umrla je kada je on imao samo četiri godine.