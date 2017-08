Stanovnici Herxheima traže uklanjanje "Hitlerovog zvona" sa crkvenog tornja

Općinsko vijeće mjesta Herxheim am Berg u njemačkoj saveznoj pokrajini Porajnju-Falačkoj odlučilo je od stručnjaka zatražiti savjet o sudbini zvona koje se nalazi u crkvenom tornju mjesne protestantske crkve svetoga Jakova na kojoj su ugravirani kukasti križ i posveta nacističkom vođi Adolfu Hilteru.

Općinsko vijeće mjesta Herxheim am Berg u njemačkoj saveznoj pokrajini Porajnju-Falačkoj odlučilo je od stručnjaka zatražiti savjet o sudbini zvona koje se nalazi u crkvenom tornju mjesne protestantske crkve svetoga Jakova na kojoj su ugravirani kukasti križ i posveta nacističkom vođi Adolfu Hilteru.

S obzirom na to da zvono više ne pripada crkvi nego općini Herxheim, o njegovoj sudbini odlučuju politički dužnosnici. Vijeće se jednoglasno složilo da će se konsultirati sa stručnjacima koji bi trebali donijeti odluku s obzirom na to da nacistički relikt većini stanovnika regije stvara nelagodu, a mnogi su zatražili njegovo uklanjanje.



"To jednostavno ne ide... da neko dijete ovdje ima krštenje i da nad njim zvoni zvono na kojemu stoji nacistički natpis'", smatra jedna mještanka, dodajući i da se brojni parovi Porajnja-Falačke dolaze vjenčati u pitoresknu crkvu, no o zvonu "ništa ne znaju".