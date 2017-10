U Kataloniji je jutros u devet sati počelo glasanje na referendumu o nezavisnosti ove španske pokrajine, uprkos zabrani španske vlade i Ustavnog suda. Prvi glasači su dočekani uz aplauze i povike oduševljenja, a specijalna policija je snimljena kako naguravanjem, nasrtanjem i gumenim mecima pokušava spriječiti proces.

This is the real Spanish state--and why Catalonia wants to leave it. pic.twitter.com/Dv3HPxRnhO — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 1. listopada 2017.

La poli surt disparant pic.twitter.com/4RyFWkaq3X — Jordi Graupera (@JordiGraupera) 1. listopada 2017.

Police at Carrer de Pau Claris have taken voting boxes and ballots. Now driving off. They were willing to use force, it turns out. @FT pic.twitter.com/2p5T6o19JF — Michael Stothard (@MStothard) 1. listopada 2017.

Pojedini specijalci su bili izrazito agresivni prema građanima, a na snimcima se vidi kako ih guraju, udaraju, vuku i bacaju im stvari.I na ulicama oko glasačkih mjesta je veliki broj policajaca, a vlada velika napetost. Birači protestuju uz glasne povike "Mi smo za mir", "Napolje" i "Nećete nas uplašiti".Nacionalna policija je raspoređena nakon što katalonska regionalna policija nije zatvorila birališta u skladu sa sudskom odlukom.Pripadnici civilne garde sa štitovima u rukama čekićem su razbili staklo na ulaznim vratima jednog glasačkog centra, a sukobi građana i policije izbili su ispred glasačkog centra u mjestu Sant Julia de Ramis, u blizini Girone, gdje je trebao glasati katalonski predsjednik Carles Puigdemont. Kasnije je objavljeno da je on glasao na drugoj lokaciji. On je osudio neopravdano nasilje.Lokalni mediji su snimili kako policija uz pomoć pendreka rastjeruje okupljene ispred sportskog centra. Snimci sa više lokacija prikazuju povrijeđene i krvave pojedince koji su pokušali glasati. Među njima ima i starijih osoba.Katalonski zvaničnici poručili su da su kutije spremne i da će odziv građana biti veliki, te da birači mogu glasati na bilo kojem biralištu koje je otvoreno, u slučaju da je policija zatvorila njihovo biralište, kao i da mogu koristi glasačke listiće koje su sami isprintali kod kuće. Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova navodi da su policajci od jutra počeli oduzimati glasačke listiće i kutije.Zagovornici referenduma su cijelu noć proveli u školama i drugim prostorima u kojima je predviđeno glasanje.Katalonska vlada pozvala je 5,3 miliona stanovnika da se od 9 sati do 20 sati izjasne jesu li za nezavisnost Katalonije. Na glasačkom listiću nalazi se samo jedno pitanje: "Želite li da Katalonija postane nezavisna država u obliku republike?" i dva ponuđena odgovora - da i ne. Prve procjene o izlaznosti birača na zabranjenom referendumu bit će objavljene prije podne.Glasnogovornik katalonske vlade Jordi Turull kazao je da je u primjeni sistem koji će osigurati da niti jedan birač ne može dvaput glasati.Španska vlada u Madridu poručila je u subotu da se referendum neće održati. Prije nekoliko dana vlada je zaplijenila najmanje 12 miliona glasačkih listića, a mnoge internetske stranice također su blokirane. Zvanični Madrid je u Kataloniji ugasio sistem elektronskog glasanja.