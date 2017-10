Špansko tužilaštvo podiže optužnicu protiv lidera Katalonije za pobunu i pronevjeru

Foto: EPA-EFE

Državni španski tužilac Jose Manuel Manza najavio je podizanje optužnice protiv lidera Katalonije koji stoje iza proglašenja nezavisnosti ove španske regije.

Kako piše El Mundo, njih će se teretiti za pobunu i pronevjeru javnih sredstava, što se veže za ilegalni referendum i naknadnu deklaraciju o nezavisnosti iza koje stoji bivši predsjednik Katalonije Carles Puigdemont.



Tužilac Maza je u izjavi naveo kako će podnijeti dvije tužbe protiv bivših članova Vlade i Parlamenta Katalonije - jednu pred nacionalnim, a drugu pred Vrhovnim sudom.



Istakao je kako će tužbe biti podnesene protiv dužnosnika Katalonije koji su svojim odlukama i akcijama tokom posljednje dvije godine doveli do institucionalne krize koja je kulminirala jednostranim proglašenjem nezavisnosti.



Tužba će biti podignuta i protiv potpredsjednika Katalonije Oriola Junquerasa i 12 članova Parlamenta i Vlade Katalonije. Maza je ukazao na to kako su prekršili Ustav Španije.



Kako piše portal državne televizije RTVE, za ove zločine može biti izrečena kazna zatvora do 30 godina. Sada će osumnjičeni biti pozvani na saslušanje, a u slučaju da se ne pojave bit će privedeni.



Pred Nacionalnim sudom Španije odgovarat će Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turul, Raül Romeva, Antoni Comín, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí i Obiols, Joaquim Forn, Lluís Puig i Gordi, Carles Mundó, Santiago Vila i Meritxell Serret, dok će pred Vrhovnim sudom odgovarati Carme Forcadel, Lluís María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet i Pujals.