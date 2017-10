Španska vlada sada prijeti i suspenzijom autonomije Katalonije

Mariano Rajoy (Foto: EPA-EFE)

Španska Vlada mogla bi iskoristiti Ustavna ovlaštenja kako bi suspendovala autonomiju regiona Katalonije i spriječila otcjepljenje tog dijela od Španije, rekao je danas premijer Mariano Rajoy.

Rajoy je u intervjuu za španski dnevnik El Pais na pitanje da li je spreman da pokrene Član 155 španskog Ustava koji mu omogućava raspuštanje regionalnih vlasti i raspisivanje vanrednih izbora odgovorio da ne odbacuje nijednu mogućnost unutar zakona.



"U idealnoj situaciji neće biti potrebno sprovoditi ekstremna rješenja. Da bi izbjegli ekstremna rješenja moraće se promijeniti neke stvari", kaže Rajoy.



On je najavio da planira da u Kataloniji do okončanja krize ostavi dodatnih 4.000 policajaca koje je Vlada poslala u region kada je održan referendum 1. oktobra.



Španski premijer je naglasio da neće raspisivati vanredne izbore zbog političke krize i odbacio je mogućnost posredovanja za rješenje problema.



Sjednica katalonskog parlamenta na kojoj bi bili analizirani rezultati održanog referenduma prvobitno je bila zakazana za 9. oktobar ali je španski Ustavni sud suspendovao.



Katalonske vlasti još nisu zvanično ratifikovale rezultate glasanja, čime bi bio pokrenut dvodnevni rok za proglašenje nezavisnosti u parlamentu.



Analitičari ističu da u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti katalonske vlasti rizikuju da izgube podršku međunarodne javnosti i da će to Madridu dati izgovor za snažniji odgovor.