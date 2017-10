Više od 200 ljudi je poginulo nakon što se urušio tunel napravljen na mjestu testiranja nuklearnog oružja u Sjevernoj Koreji.

Tunel se nalazi u Punggye-riju n sjeveroistoku zemlje, urušio se 10. oktobra, a informacije o tome su se pojavile tek danas. Postoji bojazan da je došlo do curenja velike količine radioaktivnog materijala, koji bi mogao uzrokovati katastrofu ravnu Fukushimi i Černobilu.



Sjevernokorejski zvaničnik je izjavio da je do nesreće došlo tokom izgradnje podzemnog tunela. Ispod ruševina je ostalo 100 ljudi prilikom prvog rušenja, a potom je još 100 poginulo tokom spasilačke operacije, kada je došlo do novog urušavanja.



Glasnogovrnica južnokorejskog ministarstva Lee Eugene je rekla da vlasti ove zemlje znaju za događaj, ali da nemaju detalje.



Nesreću je navodno uzrokovao šesti nuklearni test, koji je destabilizovao planinu. Ranije ove godine je saoćeno da postoji opasnost od obrušavanja planine ispod koje se nalazi baza. Također, postojao je rizik od curenja radioaktivnog materijala iz baze koja se nalazi duboko u planini.



Geofizičar Wen Lianxing i njegov tim s Univerziteta za nauku i tehnologiju u Hefeiju su rekli da su potpuno sigurni u to da je došlo do podzemnih eksplozija ispod planine. Oni su objavili analize podataka skupljenih sa više od 100 lokacija za seizmička mjerenja širom Kine. Podaci su pokazali da je podzemni test izazvao zemljotres jačine 6,3 stepena po Richteru te da je taj test deset puta snažniji od petog testa obavljenog prije godinu dana.



Satelitski snimci su pokazali da je eksplozija izazvala brojna klizišta oko lokacije na kojoj su obavljena testiranja. Šef Kineskog nuklearnog društva, istraživač Wang Naiyan, za Morning Post je rekao da bi urušavanje tunela moglo uzrokovati veliku ekološku katastrofu. Ako se planina uruši, a rupa potom izloži, ispustit će mnoge loše stvari.



Vijesti o urušavanju tunela dolaze nakon što su se u blizini Sjeverne Koreje pojavili ruski i američki nuklearni bombarderi.