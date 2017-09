Sanders: Prilično je glupo ne razmišljati o klimatskim promjenama nakon uragana Harvey

Foto: EPA

Senator demokrata Bernie Sanders izjavio je u četvrtak kako bi nevjerovatne količine kiše i poplave koje su uzrokovane uraganom Harvey trebale izazvati ozbiljne rasprave o klimatskim promjenama.

"Mislim da je prilično glupo sada ne postaviti neka teška pitanja o tome zašto sve više pada u Houstonu", rekao je Sanders u razgovoru za CNN.



On je kazao da je prvi prioritet u odgovoru na devastaciju koja je nastala nakon uragana Harveyovu trebao bi spasiti živote i osigurati da ljudi koji su pogođeni imaju odgovarajuće i sigurno stambeno zbrinjavanje.



U nekim dijelovima Teksasa proteklih dana palo je gotovo 52 centimetra kiše, a cijeli opseg uništavanja koje je uslijedilo nakon oluje još uvijek nije poznat.



"Je li to povezano s klimatskim promjenama? Je li dio intenziteta i veličine povezan s klimatskim promjenama? Mislim da većina naučnika vjeruje da jest. Pravo pitanje koje treba postaviti jest što to znači za budućnost", kazao je Sanders.