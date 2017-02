Samaritanci i kršćani protiv izraelske zabrane ezana na razglasima džamija

Predstavnici samaritanskih i kršćanskih zajednica u Palestini su podržali muslimane i oštro kritikovali izraelsku inicijativu za zabranu ezana na razglasima džamija tokom noći, odnosno za sabah-namaz.

Foto: EPA

Predstavnici samaritanskih i kršćanskih zajednica u Palestini su podržali muslimane i oštro kritikovali izraelsku inicijativu za zabranu ezana na razglasima džamija tokom noći, odnosno za sabah-namaz.

Zakonodavna komisija izraelskog Knesseta odobrila je Nacrt zakona o zabrani ezana na razglasu od 23 do 7 sati, što je naišlo na oštre reakcije muslimanske zajednice, ali i drugih etnoreligijskih grupa u toj regiji.



Samaritanski rabin Vasif al-Samiri koji živi u Nablusu na Zapadnoj obali je za Anadoliju kazao kako je razočaran izraelskim potezom da ograniči ezane kao pozive muslimana na molitvu.



"Sloboda vjeroispovijesti je Bogom data čovjeku i niko nema pravo da to pravo uskraćuje. Pored toga, ezan sadržajem veliča Boga i šalje poruku mira i spasa. Ušutkivanje zvuka ezana je besmisleno. Samarićanska zajednica je apsolutno protiv zabrane ezana", kazao je al-Samiri.



Ističući kako se protive ograničavanju vjerskih rituala muslimanima i kršćanima, baš kao i svojim, al-Samiri je kazao kako se ni pripadnici samaritanske zajednice ne može osjećati sigurnima tamo gdje se zabrani zvuk ezana.



Poglavar Grčke ortodoksne patrijaršije u Sebastiji na Zapadnoj obali Theodosios je kazao da je i njegova zajednica protiv izraelskog pokušaja ušutkivanja ezana.



"Ezan je posve religijska tema. Niti jedan parlament, niti zakonodavno vijeće nemaju pravo raspravljati i zabranjivati ezane u Jerusalemu ili bilo kojem drugom mjestu na svijetu", kazao je Theodosios.



Ističući kako prijetnja ograničavanja vjerskih sloboda predstavlja opasnost i za kršćansko stanovništvo, Theodosios je kazao kako je to grubo kršenje ljudskih prava i kako je to još jedan jasan pokazatelj “izraelskog rasizma“.



"Jerusalem je grad palestinskih muslimana i kršćana i niko nema pravo mijenjati njegov identitet. Okupatorski Izrael mora shvatiti da mi kršćani nikada nećemo napustiti svoju braću muslimane u borbi protiv rasizma i fašizma", poručio je Theodosios.



Članica Upravnog odbora Palestinske oslobodilačke organizacije i čelnica palestinskog Komiteta za vjerska pitanja Hanna Amireh je kazala kako je izraelski pokušaj zabrane ezana grubo kršenje vjerskih prava i kako pokazuje pravo lice izraelske okupatorske politike.



Amireh je pozvala međunarodnu zajednicu da intervenira i izvrši pritisak na Izrael kako bi počeo poštivati ljudska prava i slobode.



Pod izgovorom da se građani žale na buku, izraelske vlasti su ranije pripremile nacrt zakona kojim je planirana zabrana glasnih vjerskih rituala s ciljem zabrane ezana, ali shvativši da bi to mogao biti problem i za neke jevrejske rituale, izraelski političari su izvršili reviziju i preinačili prijedlog zabrane puštanja ezana na razglasu od 23 do 7 sati ujutro.



Nacrt je u parlamentarnoj proceduri, a u posljednjoj verziji predviđa zabranu ezana za vrijeme sabah-namaza. Implementacijom tog nacrta bi džamijama prijetila novčana kazna od 1.200 dolara, ne budu li poštivale zabranu, prenosi TRT.