Najmanje osam osoba je poginulo i još nekoliko povrijeđeno kada je nepoznati napadač skrenuo kamionom na biciklističku stazu na Manhattanu u New Yorku, a potom pucao na prolaznike i bicikliste. FBI pucnjavu tretira kao teroristički napad, prenosi CNN.

Up to 6 dead after truck struck pedestrians, bike riders in lower Manhattan, #NYC: police pic.twitter.com/eRDrJyTzEu — China Xinhua News (@XHNews) October 31, 2017

Six people killed after gunman driving Home Depot truck rips through bike lane, yells "Allahu Akbar!" https://t.co/9HfheeDrwt pic.twitter.com/irgEJiQqpA — New York Daily News (@NYDailyNews) October 31, 2017

Prema riječima očevidaca, napadač je prvo skrenuo kamionom na biciklističku stazu te povrijedio nekoliko osoba. Potom je izašao iz vozila s oružjem i počeo pucati na prolaznike i bicikliste kada je, prema posljednjim informacijama, poginulo osam osoba.Muškarac je nakon napada upucan i uhapšen u policijskoj akciji, a iz njujorške policijske uprave saopćili su kako je on u pritvoru pod njihovim nadzorom.Napad se desio u ulicama West i Chambers, u blizini gimnazije Stuyvesant."Izašao je iz kombija i počeo trčati kao da ga neko progoni. Potom se začula pucnjava", kazao je učenik Stuyvesanta koji se našao u blizini mjesta napada.Iz policije su pozvali ljude da izbjegavaju prolaziti donjim Manhattanom dok traje velika operacija hitnih službi.