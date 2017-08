Profesor koji je predvidio pad SSSR-a: S Donaldom Trumpom će se urušiti američka globalna moć

Foto: EPA

Norveški profesor sociologije Johan Galtung, koji je predvidio pad Sovjetskog Saveza, upozorio je da je globalna moć SAD-a u fazi ubrzanog opadanja pod rukovodstvom Donalda Trumpa i da će ubrzo biti dovedena u pitanje.

Profesor Galtung poznati je "osnivač" mirovnih studija kao naučne oblasti. Osim toga, poznat je i po ispravnom predviđanju brojnih historijskih događaja, kao što su pad Sovjetskog Saveza, napadi 11. septembra u New Yorku, kao i neredi na Tiananmenskom trgu u Pekingu 1989. godine.



Kontroverze je izazvao 2000. godine kada je predvidio da će se do 2025. godine američka globalna snaga urušiti. Te prognoze je revidirao kada je George W. Bush došao na vlast 2001. godine.



Međutim, dolazak Donalda Trumpa na vlast koincidira s posljednjom fazom urušavanja globalne moći SAD-a koju je profesor Galtung predvidio u knjizi "Pad američkog carstva - a zatim šta?" iz 2009. godine. Uz ostalo, u toj knjizi je predviđao porast pojave fašizma, što se obistinilo otkako je Trump preuzeo funkciju američkog predsjednika.



Dr. Galtung je dodao da kritički stav NATO-a prema izboru predsjednika također ukazuje na to da će SAD prestati biti svjetska supersila, premda su već izgubile ulogu svjetskog policajca.