Premijer Japana obećao da će riješiti problem sa Sjevernom Korejom, formira vojsku

Foto: EPA-EFE

Novi stari premijer Japana Shinzo Abe obećao je da će se čvrsto pozabaviti Sjevernom Korejom nakon što je prema prvim rezultatima pobijedio na nedjeljnim izborima.

Abe je raspisao ranije izbore kako bi se premijeru dale veće moći tokom mandata za rješavanje kriza s kojima se Japan suočava, uključujući Pjongjang.



Lokalni mediji su objavili da je Abeova koalicija osvojila dvotrećinsku većinu u parlamentu. Premijer je prethodno pozvao na formalizaciju oružanih snaga zemlje, kontroverzni potez za koji kaže da je potreban kako bi pojačali japansku odbranu, ali kritičari tvrde da je to korak ka militarizaciji.



"Kao što sam obećao tokom izbora, među prvim mojim zadacima je strogo rješavanje problema Sjeverne Koreje. Za to je potrebna jaka diplomatija", rekao je nakon prvih rezultata.



Abe je ranije najavio kako želi revidirati klauzulu kojom se odbacuje rat, poznatu kao Član 9., kako bi se u službeno priznala japanska vojska koja je sada poznata kao snaga za samoodbranu.



Rekao je da je postavio rok do 2020. godine kako bi imao više vremena da dobije podršku što većeg broja ljudi za vrlo sporne zadatke. U slučaju da amandman na ustav prođe u oba doma parlamenta koji kontrolira Abeova koalicija, ipak će biti potrebno raspisati referendum kako bi narod glasao.



Abe je dvije godine uspješno "gurao" ponovno tumačenje ustava kako bi se postigla mogućnost borbe u inozemstvu u određenim okolnostima, što je izazvalo proteste.



Ova pobjeda na izborima povećava Abeove šanse da osigura i treći trogodišnji mandat na poziciji lidera stranke LDP koji će se održati sljedećeg septembra. To bi mu dalo šansu da postane prvi japanski političar koji je najduže obnašao funkciju premijera. Na ovu funkciju izabran je 2012. godine.