Peter Pilz traži zabranu ulaska Trumpa u Austriju: On je nepoželjna osoba

Političar u austrijskom parlamentu Peter Pilz podnio je zahtjev da se uvede zabrana ulaska u Austriju predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donaldu Trumpu.

Foto: EPA

Pilz smatra da Trump svakodnevno nanosi veliku štetu te da Evropu želi učiniti malom i slabom. On je kazao da je Trump sada definitivno najveća prijetnja.



Pilz je pozvao da se razmotri ko finansira islamsko vjersko udruženje u Grazu, u kojem je prije nekoliko dana policija uhapsila radikalne muslimane.



"Austrijske obavještajne službe odlično znaju šta se dešava u cijeloj Evropi. Tako se trenutno pokušava preobratiti Albanija. Tamo se grade brojne džamije", upozorio je Pilz.



On je ukazao na to da zabrana ulaska muslimana u SAD pogađa pogrešne osobe.



"Zbog toga bi Austrija trebala primijeniti princip reciprociteta i tako uvesti zabranu ulaska u Austriju Trumpu. On je kod nas nepoželjna osoba", naglasio je austrijski političar.



Trumpovom odlukom pogođeno je više desetina hiljada Austrijanaca koji imaju porijeklo iz jedne od sedam država kojima je nova američka administracija zabranila ulazak u SAD.