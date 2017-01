Merkel osudila Trumpovu zabranu: Štitit ćemo Nijemce sa dvojnim državljanstvom

Njemačka kancelarka Angela Merkel kritikovala je odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa kojom je zabranio ulazak u zemlju svim građanima sedam većinski muslimanskih zemalja.

Foto: EPA

"Stavljanje ljudi određene vjere pod kapu generalne sumnje ne može se opravdati borbom protiv terorizma“, rekla je Angela Merkel, a prenosi The Independent.



Glasnogovornik kancelarke Steffen Seibert je dodao kako Merkel "žali zbog Trumpove odluke" te da vjeruje kako je njegova naredba pogrešna.



"Ona je ubijeđena da se njegov potez ne može opravdati borbom protiv terorizma. Ženevska konvencija o izbjeglicama zahtijeva od međunarodne zajednice da primi izbjeglice koje dolaze iz zemalja razorenih ratom. Sve zemlje koje su potpisale Konvenciju moraju je poštovati, a kancelarka je svoj stav objasnila Trumpu u telefonskom razgovoru koji je obavljen u subotu", rekao je glasnogovornik.



On je zaključio kako će njemačka vlada ispitati utjecaj Trumpove odluke na njemačke državljane sa dvojnim državljanstvom naglašavajući da će štititi njihove interese.



Njemačka je u svoje orilje primila više od milion izbjeglica iz Sirije.



Podsjećamo, Trump je u petak potpisao izvršnu naredbu kojom je zabranjen ulazak u SAD za sve državljane Sirije, Irana, Iraka, Libije, Somalije, Jemena, Alžira i Sudana. Naredba se odnosi na sve državljane, čak i na one koji su imali uredno izdatu vizu ili zelenu kartu.



Privremena zabrana ulaska trebala bi da važi 90 dana, a Trump je u potpunosti na 120 dana obustavio i program prihvata izbjeglica izuzev sirijskih kršćana.



Federalni sud SAD-a je naknadno suspendovao Trumpovu odluku koja se odnosi na deportovanje građana navedenih zemalja.