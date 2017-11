Pet prijatelj iz Argentine koji su proslavljali 30. godišnjicu mature u New Yorku među žrtvama su jučerašnjeg napada Uzbekistanca koji je pucajući u prolaznike i bicikliste na Manhattanu usmrtio osam osoba i povrijedio još 11.

I am deeply saddened to announce a belgian victim in #Manhattan - I express my condolences to the family and friends 🇧🇪🇺🇸 — didier reynders (@dreynders) October 31, 2017

Five Argentinians, one Belgian and one German among the eight killed in #NYC truck attack, agencies report pic.twitter.com/DSdI3PBhK3 — CGTN (@CGTNOfficial) November 1, 2017

Tužnu sudbinu i smrt Hernana Diega Mendoze, Diega Enriquea Angelinija, Alejandra Damiana Pagnucco, Ariela Erlija i Hernana Feruccia potvrdilo je argentinsko ministarstvo vanjskih poslova. Njih petorica bili su dio grupe od devet Argentinaca koji su posjetili New York kako bi proslavili 30. godišnjicu diplomiranja na Politehničkom fakultetu u Rosariju. Jedan od poginulih Ariel Erlij platio je prijateljima ovo putovanje. Svi oni su imali 48 ili 49 godina. Nakon njihove smrti, u Rosariu su proglašena tri dana žalosti.Iz belgijskog ministarstva vanjskih poslova potvrdili su kako je u pucnjavi u New Yorku poginula 31-godišnja majka dvoje djece. Još tri Belgijanca su povrijeđena u napadu, a jedan Njemac je poginuo. Dvije žrtve još nisu identificirane.Podsjećamo, 29-godišnji Uzbekistanac Sayfullo Saipov jučer je kamionom udario nekoliko osoba na biciklističkoj stazi u donjem Manhattanu. Potom je izašao iz kamiona s oružjem i počeo pucati na prolaznike i bicikliste kad je poginulo osam osoba. On je ranjen i uhapšen u policijskoj akciji.Kako prenose američi mediji, Saipov je u kamionu ostavio poruku u kojoj napad povezuje s IDIL-om. Američki Federalni istražni biro (FBI) napad je okarakterisao terorističkim.Jučerašnji masakr u New Yorku je najsmrtonosniji napad u Americi od 11. septembra 2001. godine.