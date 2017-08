Pastor velike crkve kritikovan zbog zatvaranja vrata tokom poplava, manje crkve i džamije otvorene

Megacrkva u Houstonu zatvorila je svoja vrata zbog oluje Harvey, koja je uzrokovala katastrofalne poplave i prisilila hiljade ljudi da napuste svoje domove.

Pastor Joel Osteen iz crkve Lakewood je objavio na Facebooku da je crkva zatvorena zbog oluje te je zatražio od ljudi da se mole za sve one na koje je oluja utjecala.



"Crkva Lakewood je trenutno nepristupačna zbog teških poplava. Želimo pomoći i uvjeriti se da ste sigurni", napisao je Osteen.



U postu je naveo adrese privremenih skloništa i druge korisne informacije, ali je bilo i onih koji su ga kritikovali. Oni sus se pitali zašto jedna od najvećih crkava u SAD-u, koja posjeduje i arenu sa 16.000 sjedećih mjesta, nije primila žrtve oluje Harvey.



"Nema smisla to što ne otvarate vrata svoje megacrkve građanima Houstona. Pomozite mi da to shvati. Isuse", napisala je Emily Timbol, autorica koja je kritički pisasla o homofobnim stavovima među konzervativnim Kršćanima.



Drugi su kritikovali pastora Osteena zbog toga što nije otovrio vrata svog doma vrijednog 10 miliona dolara onima koji traže sklonište.



"Sram te bilo Joele Osteenu. Isus bi otvorio svoja vrata i pobrinuo se za one kojima je to potrebno", stoji u jednom postu.



Osteen se također oglasio te odgovorio na kritike.



"Nikada nismo zatvorili naša vrata. Nastavit ćemo biti distribucijski centar za one kojima treba ponoć. Spremni smo pružiti pomoć ljudima kada skloništa budu puna. Lakewood će biti vrijedan zajednici", napisao je Osteen.



Oni koji su pratili post su naveli da su manje crkve idžamije ostale otvorene te da nude ljudima sklonište,



Podsjetimo, najmanje devet ljudi je umrlo tokom oluje, najsnažnije u SAD-u u posljednjih 12 godina.