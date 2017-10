U Austriji se danas održavaju parlamentarni izbori. Birališta su otvoren, a glavna zvijezda ovih izbora je tridesetjednogodišnji konzervativac Sebastian Kurz koji je obećao oštru politiku prema izbjeglicama i sprječavanje ponavljanja evropske izbjegličke krize.

U Austriji se danas održavaju parlamentarni izbori. Birališta su otvoren, a glavna zvijezda ovih izbora je tridesetjednogodišnji konzervativac Sebastian Kurz koji je obećao oštru politiku prema izbjeglicama i sprječavanje ponavljanja evropske izbjegličke krize.

Ankete uoči izbora za Nacionalno vijeće (Nationalrat) pokazale su da Austrijska narodna stranka (OVP), na čelu s ministrom vanjskih poslova Sebastianom Kurzom (31), vodi u svim ispitivanjima javnog mnijenja s oko 33 posto.



Za drugo mjesto se bore Socijaldemokratska stranka Austrije (SPO) i desničarska Slobodarska stranka Austrije (FPO) koje, ovisno o ispitivanju, mogu računati s potporom između 23 i 27 posto birača.



Glasanje se pomno prati širom Evropske unije jer se u njoj traži stabilnost koja je izgubljena najavljenim Brexitom i nedavnim udarom krajnje desnice na njemačkim izborima.



Austrijski izbori održavaju skoro godinu dana ranije nego je očekivano nakon što je vladina velika koalicija propala u maju. Socijaldemokratska partija (SPO) i Narodna partija (OVP) postigli su dogovor sa svim strankama u parlamentu nakon mjeseci inercija uzrokovanim političkim sporovima i unutrašnjim nesuglasicama u OVP-u.



Sebastian Kurz je lider OVP-a od 14. maja, dva dana nakon što su najavljeni izbori. Kampanju je zasniva na obećanjima da će oživjeti austrijski politički sistem što je usmjereno na koalicijsku vladu koju su imali SPO i OVP 44 godina u toku posljednjih 72 godine kada su 1945. godine potpisali koaliciju.



Iako je mlad Kurz je stekao popularnost usvojivši mnoge mantre FPO-a, te je definirao ove izbore predstavljajući rješenja problema kao krajnja desnica govoreći o strožijim imigracionim zakonima i o ulozi islama u Austriji.



FPO je osvajala prva mjesta tokom posljednjih godina. Očekuje se da će OVP predvođen Kurzom osvojiti 33 posto glasova.



Christian Kern na čelu SPO-a se bori za drugo mjesto sa Slobodarskom partijom i očekuje se da će osovjiti oko 25 posto glasova. S obzirom na to da niti jedna stranka neće osvojiti apsolutnu većinu, koalicija je neminovna.



Slobodarska stranka FPO, koja je nastala kao tradicionalna stranka protesta, izgubila je na svome imidžu i skoro se raspala nakon što je bila dio vladajuće koalicije od 2000. do 2005. godine. Ipak, FPO se uzdigao iz pepela u protekloj deceniji. Kako bi se vratila na scenu, stranka je uklonila svoje ekonomske liberalne članove i zamijenila ih sa ekstremno desnim fondom bratstava tradicionalnog sporta mečevanja.



Rezultat toga je da se od 2005. FPO koncentrirao na zamišljenog "muslimanskog neprijatelja" kako bi ostao relevantan i predstavio muslimanske doseljenike kao žrtveno janje za sve socijalne i političke probleme današnje Austrije. Traže da islam ne bude pravno prepoznat kao vjera i svakodnevno koristi slogane kao što su "ovo nije dom islama" i slično tokom svojih izbornih kampanja. Stranka je čak zatražila da se postave sistemi prismotre u muslimanskim prostorijama za molitvu i blizu muslimanskih vrtića i škola, piše Al Jazeera.



Kratko rečeno, FPO želi promijeniti zakon iz 1912. godine koji priznaje islam kao zvaničnu vjeru u Austriji i promijeniti stav države prema muslimanima koji je, u odnosu na nekoliko drugih evropskih država, veoma tolerantan.



Polako, ali sigurno, ostatak političkih stranaka u Austriji je počelo pratiti ovaj put. Vrhunac razvoja situacije desio se Zakonom o islamu 2015. i Zakonom o integraciji 2017. godine. Dok je prvi institucionalizirao određeni broj protivmuslimanskih tvrdnji FPO-a, drugi je zabranio nošenje velova koji prekrivaju cijelo lice. Zabrana vela imala je dalekosežne posljedice. Od njenog uvođenja 1. oktobra, civili –a ne policija! – zaustavljali su muslimanke i sprečavali ih da koriste svoje pravo slobodnog kretanja.



Nijedan od ovih zakona nije djelo samo ekstremno desne FPO: oba su odobrena u Parlamentu od strane većine parlamentaraca iz redova SPO-a i OVP-a.



Ovogodišnje predizborne kampanje za parlamentarne izbore bili su u skladu sa protivmuslimanskim stavovima koji su doveli do uvođenja ova dva zakona i generalno su oblikovani u ekstremno desnom okruženju.